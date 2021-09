Uno dei migliori Smart TV LED 4K da 65" è ora a metà prezzo

Nell’affollatissimo mercato delle Smart TV ci sono nomi importanti e prodotti che fanno sognare i consumatori. Uno di questi nomi prestigiosi è quello di LG, che in gamma di televisori che fanno sognare ne ha parecchi, sia con tecnologia OLED che con tecnologia LCD (cioè LED). In quest’ultimo segmento LG propone i pannelli “NanoCell“, diretti concorrenti dei QLED di Samsung.

La tecnologia NanoCell consiste in uno strato del pannello del display, formato da nanocellule di microscopiche dimensioni (1 nanometro, cioè un miliardesimo di metro), attraverso il quale viene fatta passare la luce prodotta dai LED al fine di colorare i singoli sub-pixel. Questa tecnologia, pur non offrendo il nero assoluto tipico degli schermi OLED, permette di ottenere una elevata luminosità, una ottima resa del colore e un ampio angolo di visione. Purtroppo, però, esattamente come la tecnologia QLED di Samsung anche la NanoCell di LG è costosa e, infatti, viene applicata ai modelli di grandi dimensioni e dal prezzo superiore. Per molti, quindi, uno Smart TV NanoCell di LG resta un sogno a causa del prezzo ben oltre i mille euro. A meno che Amazon non metta in sconto un modello, come è appena successo con lo Smart TV LG NanoCell 65NANO806PA che, oggi, costa poco più della metà del suo prezzo di listino e, per di più, c’è anche un regalo.

Smart TV LG NanoCell 65": caratteristiche tecniche

Il televisore 65NANO806PA è un modello 4K da ben 65 pollici, un vero bestione da 24 chili e mezzo e 145x84x44 centimetri di dimensioni. Difficile non notarlo dopo averlo posizionato in salotto, anche perché ha un design veramente bello con cornici molto sottili.

A gestire il pannello c’è un potente processore a quattro core, che permette anche una efficace riduzione del rumore nella visualizzazione dei colori oltre a calcolare l’upscaling delle immagini a risoluzione inferiore ai 4K. La tecnologia local dimming migliora il contrasto nei punti dell’immagine con molta differenza tra toni chiari e toni scuri. Naturalmente questo Smart TV è compatibile con gli standard per il miglioramento delle immagini HDR, HDR10 Pro e HLG (manca, invece, il Dolby Vision).

La risoluzione massima è 4K (3.840×2.160 pixel) con un refresh di 60 Hz e una profondità di colore di 10 bit (un miliardo di colori). La dotazione di connessioni è ottima: oltre al decoder per il digitale terrestre di seconda generazione DVB-T2 c’è quello per il segnale satellitare (DVB-S2), poi ci sono ben 4 porte HDMI 2.0, 2 porte USB, una uscita digitale ottica, una porta di rete LAN e la connessione Wi-Fi e Bluetooth.

Al pari di quasi tutte le nuove Smart TV molto sottili, anche questo modello di LG ha una sezione audio di base e non molto potente: due speaker per un totale di 20 Watt di potenza, seppur con surround virtuale 5.1. La parte smart si affida all’ormai noto e affidabile sistema operativo WebOS di LG, compatibile con tutte le app delle piattaforme di streaming oggi esistenti.

LG NanoCell 65": l’offerta Amazon

Che LG NanoCell 65NANO806PA sia un ottimo televisore, per di più anche molto grande e bello già da spento, è quindi chiaro. Si tratta di uno dei migliori modelli in circolazione, se parliamo di tecnologia LED. Che abbia un costo elevato, dunque, è altrettanto chiaro e scontato: di listino costa 1.299 euro.

Alla luce di tutto ciò sembra quasi incredibile l’offerta in corso su Amazon: la Smart TV LG NanoCell 65NANO806PA è in sconto a soli 749 euro (-699 euro, -48%).

Smart TV LG NanoCell 65NANO806PA – Risoluzione 4K, diagonale 65 pollici – Modello 2021 con Cuffie TONE Free True Wireless HBS-FN6 in omaggio

Ma la cosa ancor più incredibile è che l’offerta comprende anche un omaggio: le cuffiette wireless Bluetooth LG Tone Free FN6 con cancellazione del rumore attiva (ANC), che hanno un prezzo di listino di 149 euro.