LG, smart TV di lusso in offerta su Amazon a prezzo incredibile

Che le smart TV LG siano tra le migliori oggi disponibili sul mercato non è affatto un segreto. Nel corso degli anni, il produttore coreano ha realizzato apparecchi caratterizzati da un’elevatissima qualità costruttiva e basati su una piattaforma operativa – webOS – capace di garantire un database di migliaia di app di ogni genere. E grazie ai continui sviluppi, i TV si integrano alla perfezione nell’ecosistema della casa domotica, fungendo da hub di controllo per tutti i dispositivi.

I top di gamma, poi, garantiscono un’esperienza visiva impareggiabile, caratterizzata da immagini vivide e colori realistici e fedeli. Se si è alla ricerca del “non plus ultra" (e non si hanno problemi di budget), gli smart TV LG fanno esattamente al vostro caso. A maggior ragione se è poi possibile trovarli in offerta come accade oggi su Amazon. Sulla piattaforma di ecommerce per eccellenza sono infatti disponibili due dei TV top di gamma di LG con sconti superiori al 30% del prezzo di listino.

LG 86QNED996PB, smart TV 8K mini LED QNED da 86 pollici: caratteristiche, funzionalità e prezzo

Top di gamma del produttore sudcoreano, lo LG 86QNED996PB è lo smart TV per chi non vuole compromessi. A partire dalle dimensioni: lo schermo da 86 pollici è lungo quasi due metri e alto 1 metro e 10 centimetri, assicurando così una visione ottimale anche se si è seduti parecchio distanti. Un apparecchio che, nonostante le dimensioni “mastodontiche", è caratterizzato da un design elegante e lineare ottimizzato per il montaggio a muro. Spesso poco meno di 3 centimetri, il televisore si inserisce alla perfezione in qualunque salone e salotto, indipendentemente dal mobilio e dall’arredamento già presenti.

Sul fronte delle caratteristiche tecniche e delle funzionalità smart, come già accennato, lo LG86QNED996PB non ha davvero nulla da invidiare a qualunque altro apparecchio in commercio. Nonostante non abbia un pannello OLED, garantisce un’esperienza visiva impareggiabile: la tecnologia LG QNED Mini LED illumina i bianchi e scurisce i neri, riproducendo così immagini più chiare e luminose. La tecnologia Quantum Dot NanoCell Plus, invece, permette di avere colori più vividi e realistici, con immagini caratterizzate da un realismo assoluto: gli oltre 8 milioni di pixel di cui si compone il pannello (risoluzione 8K) consentono di riprodurre scene con un livello di dettaglio elevatissimo.

Il processore α9 di quarta generazione è in grado di elaborare complessi algoritmi di intelligenza artificiale e deep learning che, oltre a migliorare l’esperienza visiva (selezionando automaticamente le migliori impostazioni in base al programma che si sta guardando), consente di effettuare l’upscaling 8K. Ciò vuol dire che anche film e programmi TV con una risoluzione inferiore (FullHD o 4K) potranno essere visti al massimo della qualità.

La potenza di calcolo del processore è ovviamente sfruttata anche per alimentare la piattaforma smart LG ThinQ AI, che permette di sfruttare al meglio l’intelligenza artificiali dei maggiori assistenti vocali (come Alexa o Google Assistente) per controllare le funzioni del televisore e, con semplici comandi vocali, anche dispositivi della smart home compatibili (come lampadine, termostati, elettrodomestici smart e molto altro ancora). La piattaforma operativa webOS (aggiornato alla versione 6.0) mette invece a disposizone centinaia di app tra cui scegliere: non solo i “soliti" servizi di streaming video e audio (come Prime video e Prime music) ma anche applicativi di produttività, utility e videogame.

Un apparecchio completo e versatile, dunque, che finisce di diritto tra le offerte top di Amazon grazie allo sconto del 36% sul prezzo di listino. In questo modo lo smart TV del produttore sudcoreano costa 4.506,98 euro, con un risparmio di oltre 2.000 euro sul prezzo consigliato. A questo si aggiunge la possibilità di pagare il TV a rate a interessi 0 e senza spese di istruttoria grazie a Amazon. Scegliendo questa modalità di pagamento, il prezzo viene dilazionato in 12 rate mesili da 375,59 euro.

smart TV LG 86QNED996PB 8K mini LED QNED da 86 pollici compatibile con Alexa e Assistente Google

LG OLED83C14LA, smart TV 4K OLED da 83 pollici: caratteristiche, funzionalità e prezzo

Lo LG OLED83C14LA è invece la scelta ideale nel caso in cui non si voglia rinunciare proprio a niente, neanche al pannello OLED (da 83 pollici, in questo caso, e con una risoluzione 4K anziché 8k). Un pannello caratterizzato da un elevatissimo livello di qualità e offre un’esperienza di visione senza precedenza grazie a immagini dettagliate e colori vivaci, realistici e precisi. L’apparecchio (come certificato da Intertek) offre infatti il 100% di fedeltà cromatica: i colori riprodotti dai pixel autoilluminanti corrispondono esattamente a quelli dell’immagine “originale".

Dietro il pannello troviamo il processore α9 di quarta generazione che, grazie agli algoritmi di intelligenza artificiale e deep learning, analizza e ottimizza in tempo reale suono e immagini. In questo modo non saremo noi a dover scegliere le impostazioni per godere al meglio dei programmi preferiti, ma sarà direttamente il TV ad “autoregolarsi" in base al canale e al programma che si sta guardando.

La piattaforma smart LG ThinQ AI e la piattaforma operativo webOS 6 consentono di trasformare il TV in un hub per la smart home, con centinaia di applicativi e funzionalità utili non solo a gestire il TV e guardare film, serie TV ed eventi sportivi da servizi come Prime Video, DAZN, Now TV e Netflix. Saranno infatti sufficienti dei semplici comandi vocali per accendere o spegnere le luci in casa, regolare la temperatura del termostato, avviare la lavatrice e molto altro ancora.

Lo LG OLED83C14LA è disponibile oggi su Amazon con uno sconto del 41% sul listino. Il prezzo crolla a 4.698,98 euro, con un risparmio superiorei ai 3.300 euro. Inoltre, grazie ai servizi Amazon, si può pagare il TV in 12 rate a interessi 0 e senza spese di istruttoria (391,6 euro al mese per 12 mesi).

smart TV LG OLED83C14LA 4K OLED da 83 pollici compatibile con Alexa e Assistente Google