Smart TV LG OLED 4K da 48" a metà prezzo: è minimo storico

Smart TV LG OLED: quattro parole che fanno sempre felici gli amanti dell’home cinema. La tecnologia OLED, infatti, è quella che offre la qualità visiva migliore e l’interpretazione LG di questa tecnologia è sempre di altissimo livello. Anche sulle sue TV della serie A1, quella più economica di tutte.

Ricordiamo, infatti, che le serie delle Smart TV LG OLED sono 4: A1, B1, C1 e G1, in ordine crescente di qualità e prezzo. La serie A1 è quella base, ma comunque già di molto superiore alla Smart TV media LCD-LED e, per questo, pur essendo la entry level di LG costa un bel po’. Per fortuna, però, sono in arrivo i nuovi modelli 2022 e quelli 2021 stanno andando progressivamente tutti in sconto tanto che, adesso, la Smart TV LG OLED48A16LA da 48 pollici è scesa al prezzo minimo storico: mai, dal lancio l’anno scorso, è stata venduta su Amazon ad un prezzo così basso. Per questo è assolutamente adesso il momento giusto per comprarne una.

LG OLED48A16LA: caratteristiche tecniche

OLED48A16LA è la Smart TV OLED 4K da 48 pollici, con refresh a 60 Hz, della gamma A1. Come tutti gli schermi OLED, anche questa offre colori molto vivi e il nero assoluto tipico della tecnologia OLED che, di contro, è un po’ meno luminosa in assoluto rispetto alla LCD.

Il processore proprietario LG Alpha 7 si occupa di elaborare gli algoritmi di miglioramento delle immagini, l’HDR, il Dolby Vision IQ, il Dolby Atmos (per l’audio) e il famoso FilmMaker Mode, che offre la modalità di visione più pura possibile delle immagini, come l’aveva pensata il regista mentre girava il film.

Il lato audio è, come al solito nelle Smart TV moderne molto sottili come questa, il punto debole: due canali, stereo, 10+10W per un totale di 20W.

La parte smart si basa invece sul sistema operativo proprietario LG WebOS, per il quale esistono ormai tutte le principali app di streaming: YouTube, Netflix, Disney+, Amazon Prime Video.

LG OLED48A16LA: l’offerta Amazon

La Smart TV LG OLED48A16LA, come già accennato, rappresenta la fascia bassa della gamma LG ma è comunque abbastanza cara, a causa della tecnologia OLED. Il prezzo di listino è infatti pari a 1.499 euro.

Adesso, però è in fortissimo sconto su Amazon ed è al prezzo minimo storico: LG OLED48A16LA costa oggi 749,29 euro (-749,71 euro, -50%), prodotto venduto e spedito da Amazon. Purtroppo sono rimasti solo pochissimi esemplari.

LG OLED48A16LA Smart TV 4K 48 pollici – Serie A1 2021