Smart TV LG OLED 4K da 48 pollici: il prezzo è crollato

Ottime notizie per chi vorrebbe comprare una Smart TV LG OLED: il prezzo della serie A1 è letteralmente crollato nelle ultime ore. Non è dato sapere quanto durerà questo prezzo, ma è certo che sia dovuto all’arrivo imminente della gamma 2022, che sostituirà l’attuale. Per chi vuole fare un affare, però, l’arrivo dei modelli 2022 è solo un vantaggio: mai la serie A1 è stata così economica su Amazon.

La serie A1, lo ricordiamo, è quella di ingresso nel mondo OLED di LG: sopra di essa troviamo la B1, la C1 e poi la G1. Il fatto che sia OLED, e che sia LG, è comunque chiara garanzia di qualità, anche se non si tratta della gamma alta del produttore coreano. La tecnologia OLED, infatti, è la più amata dagli esperti di home cinema perché offre contrasti più elevati e colori brillanti rispetto alla tecnologia LCD. Il rovescio della medaglia, invece, è una luminosità di picco inferiore e, soprattutto, un prezzo di molto superiore. Ecco perché la Smart TV LG OLED48A16LA da 48 pollici in offerta è un affare di cui molti vorranno approfittare.

LG OLED48A16LA: caratteristiche tecniche

La Smart TV LG OLED48A16LA è il modello da 48 pollici e risoluzione 4K della gamma A1 di LG. Si tratta di un ottimo pannello OLED, che offre colori molto belli e il nero assoluto tipico di questa tecnologia. La frequenza di refresh è di 60 Hz, ottima per i film e le serie TV ma bassa per chi vuole usare questa TV per giocare.

A migliorare la qualità di immagine, applicando gli ormai immancabili algoritmi ai fotogrammi, è il processore proprietario Alpha 7. Non manca la compatibilità con i contenuti HDR, Dolby Vision IQ, Dolby Atmos (per l’audio) e non manca neanche il FilmMaker Mode, cioè la modalità di visione originale, senza algoritmi, come l’aveva pensata il regista.

La parte smart di questa TV è gestita dal sistema operativo proprietario LG WebOS, ormai uno dei più apprezzati sul mercato anche grazie alla presenza di tutte le principali app di streaming: da YouTube a Netflix, passando per Disney+ e Amazon Prime Video.

LG OLED48A16LA: l’offerta Amazon

La Smart TV LG OLED48A16LA è uno dei modelli entry level della gamma OLED di LG, ma è pur sempre una TV OLED e una TV LG: impossibile aspettarsi un prezzo basso. Infatti il prezzo di listino di questo modello è molto alto: 1.499 euro.

Per fortuna al momento è in fortissimo sconto su Amazon e si compra a molto meno: LG OLED48A16LA è in vendita a 818 euro (-681 euro, -45%), prodotto venduto e spedito da Amazon.

Smart TV LG OLED48A16LA – Risoluzione 4K – Diagonale 48 pollici – Schermo OLED