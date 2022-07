Smart TV LG OLED B1: l'offerta imperdibile di Amazon

Per quanti hanno in previsione l’acquisto di una Smart TV OLED da sogno oggi si presenta l’occasione giusta. Gli amanti dell’home cinema sanno che i display con tecnologia OLED sono caratterizzati da un contrasto elevatissimo, colori brillanti e precisi e nero assoluto, ma anche che hanno un prezzo molto elevato, specialmente se di buona marca.

In fatto di TV OLED il marchio coreano LG è certamente tra i più apprezzati, grazie ad una gamma completa di modelli di altissimo livello, tra i quali anche la Smart TV LG OLED da 65 pollici serie B1, stata presentata nel 2021. Questo modello, il 65B16LA, si posiziona solo in filo sotto quelli della più famosa serie C1 e oggi è reso conveniente dallo sconto applicato da Amazon ma resta un televisore con una scheda tecnica notevole e ancora ben superiore a quella di moltissime Smart TV 2022. D’altronde è tipico dei prodotti di fascia alta: offrono oggi quello che gli altri offriranno domani, quindi "invecchiano bene". Nel caso specifico, poi, trattandosi di un modello 2021 siamo di fronte ad un prodotto ancora giovane, quindi ben venga lo sconto.

Smart TV LG OLED B1: caratteristiche tecniche

La Smart TV LG OLED 65B16LA è un modello con pannello OLED da 65 pollici, risoluzione 4K e refresh rate di 120 Hz, basato sul processore LG α7 GEN4 4K. Grazie a questo chip la TV supporta gli standard HDR, il Dolby Vision IQ e offre il Filmmaker mode per vedere i film con i colori originali, come li ha voluti il regista.

Non manca neanche l’algoritmo di compensazione del moto, in questo caso chiamato LG OLED Motion Pro, che inserisce dei fotogrammi neri nelle scene più rapide per limitare la sfocatura e migliorare la fluidità delle immagini in movimento. Presenti anche le tecnologie per sincronizzare il refresh rate della TV con quello della sorgente del flusso video, come il VRR, l’AMD FreeSync e l’Nvidia G-Sync, tanto ricercate dai gamer con le nuove console next-gen (c’è anhce l’Auto Low Latency Mode).

La sezione audio è di qualità superiore rispetto alla media delle Smart TV moderne, chiaro segno che siamo di fronte ad un prodotto premium: la potenza complessiva è di 40 watt e c’è il supporto al Dolby Atmos che simula l’audio 3D.

Sul retro della TV troviamo una delle differenze tra la serie B1 e la C1 di LG, cioè la quantità di porte di connessione: sulla Smart TV LG OLED 65B16LA ci sono due (e non quattro) porte HDMI 2.1. A queste si aggiungono la connessione Bluetooth e il WiFi.

La parte smart è gestita dal sistema operativo WebOS 6.0 sviluppato in casa da LG, per il quale non mancano le app di streaming più famose: Netflix, NOW TV, Prime Video, YouTube, RaiPlay, DAZN, Disney+, Rakuten TV e Apple TV+.

Smart TV LG OLED B1: l’offerta Amazon

La Smart TV LG OLED B1 da 65 pollici ha un prezzo di listino di 1.629 euro, che non sono pochi ma neanche troppi per un modello così grande e con queste tecnologie. Oggi, però, il prezzo scende di un bel po’ grazie all’offerta Amazon 1.399 euro (-230, -14%).

Smart TV LG OLED 65B16LA – Serie B1 2021 – Diagonale 65 pollici