Smart TV: l'OLED di LG con uno sconto da sogno

Smart TV OLED, di ottima marca e a prezzo "umano": un sogno? Ni, nel senso che solitamente lo è ma a volte è possibile, se sacrifichiamo la diagonale e ci "accontentiamo" di un 48 pollici, come il televisore di ultimissima generazione LG C2 OLED Evo che ha una diagonale inferiore di appena 6 centimetri rispetto al 50 pollici, ma un prezzo più abbordabile e la stessa elevatissima qualità.

Prezzo ancor più abbordabile se guardiamo all’offerta in corso su Amazon per questo modello: uno sconto di quasi un terzo del prezzo, un vero sogno per gli amanti dell’Home Cinema.

Smart TV LG OLED C2 Evo 4K – Diagonale 48 pollici – Refresh 120 Hz

LG OLED C2 Evo 48 pollici: caratteristiche tecniche

La Smart TV LG OLED48C24LA Evo è un televisore presentato a gennaio di quest’anno durante il CES 2022 e arrivato sul mercato in primavera, dunque con tecnologia recentissima. A partire dal processore Alpha 9 Gen 5, che si occupa di elaborare tutti gli algoritmi per il miglioramento dell’immagine e del suono..

Il display da 48 pollici è un OLED con HDR e Dolby Vision IQ, risoluzione 4K e frequenza di aggiornamento di 120 Hz, piuttosto rara sui televisori di questa diagonale e apprezzatissima dai gamer dotati di console di ultima generazione, come PS5 e Xbox Series X.

La TV offre 9 configurazioni preimpostate (Vivid, Standard, Eco, Cinema, Football, Game, Filmmaker, Expert e Expert Dark Room) ma i più esigenti potranno personalizzare i parametri di luminosità, contrasto e temperatura di colore come preferiscono.

Buona anche la configurazione hardware dell’audio, solitamente poco curata sulla maggior parte delle smart TV, ma che il modello LG OLED C2 Evo offre ben 40 W di potenza totale in configurazione 2.2 canali: due speaker stereo più due upfiring per il Dolby Atmos da 10 W ciascuno.

Le funzioni smart sono gestite dall’apprezzato sistema operativo LG webOS (per il quale esistono tutte le app di streaming più importanti) e includono gli assistenti vocali Alexa, Google Assistant e la compatibilità con Apple Home Kit.

La connettività, infine, è garantita dalla presenza di 4 porte HDMI, 3 porte USB, 1 porta LAN, il WiFi 5 e il Bluetooth 5.0.

LG OLED C2 Evo 48 pollici: l’offerta Amazon

LG OLED48C24LA Evo è una Smart TV di ultimissima generazione e con caratteristiche tecniche di assoluto rilievo e, per tanto, il suo prezzo non è basso: parte da 1.699,99 euro. Grazie all’offerta Amazon in corso, però, c’è uno sconto interessantissimo e il prezzo scende a 1.205,99 euro (-29%, -494 euro).

