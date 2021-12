Smart TV LG OLED da 55": l'offerta di Natale è uno spettacolo

Se per tutto il 2021 avete sognato una Smart TV OLED di grandi dimensioni, ovviamente 4K e possibilmente anche LG, allora forse è il momento giusto per farvi un regalo. Se non l’avete ancora comprata a causa del prezzo esorbitante, ma giustificatissimo vista la qualità, è infatti arrivata una offerta che vi potrebbe fare cambiare idea una volta per tutte.

Il TV in questione è il modello LG OLED55A16LA, cioè quello da 55 pollici della serie A. La serie A, tra gli OLED di LG, è quella base, se di base possiamo parlare quando trattiamo di un TV OLED, e si distingue dalle serie C e G soprattutto per la frequenza di refresh: la serie A si ferma a 60 Hz, le altre due arrivano a 120 Hz. Per il 99% dei potenziali acquirenti tutto ciò non cambia assolutamente nulla, visto che le frequenze sopra i 60 Hz si usano solo con i videogiochi di ultima generazione, e solo con le console Next-Gen come PS5 e Xbox Series X. Per il resto la Smart TV 4K LG OLED55A16LA è un’ottima scelta per tutti gli amanti dell’home cinema, delle serie TV e dello sport in diretta.

Smart TV LG OLED55A16LA: caratteristiche tecniche

La Smart TV 4K LG OLED da 55 pollici è un concentrato di tecnologia, è ricchissima di funzioni per migliorare la qualià dell’immagine: HDR, HDR10 Pro e HLG, Filmmaker Mode e Dolby Vision IQ. Il pannello, come già accennato, è da 55 pollici, con risoluzione 4K e refresh di 60 Hz e la tecnologia OLED, pur essendo in assoluto meno luminosa di quella LCD-LED, offre colori molto più vividi e, soprattutto il nero assoluto.

La componente smart è gestita dal sistema operativo proprietario di LG, cioè WebOS 6.0, che è compatibile con le principali app di streaming: Netflix, NOW TV, Prime video, YouTube, RaiPlay, DAZN, Disney +, Rakuten TV, Apple TV+.

Smart TV LG OLED55A16LA: l’offerta Amazon

Anche a chi non conosceva questo modello, quindi, dovrebbe essere chiaro che la LG OLED55A16LA è una gran TV, un gioiello da mettere in salotto se si ama vedere film, serie e partite.

Anche il prezzo da listino, però, è da gioiello: il modello da 55 pollici costa infatti ben 1.599 euro. Attualmente, però, in occasione del Natale Amazon ha messo in sconto la LG OLED55A16LA, e che sconto: il prezzo finale scende a 998,99 euro (-600 euro, -38%). Il Natale quando arriva arriva…

Smart TV OLED 4K LG – Modello LG OLED55A16LA – Serie A16