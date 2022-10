Smart TV top in super sconto: prezzo crollato

Chi dice OLED dice qualità e prezzo alti. Chi dice Smart TV OLED top di gamma dice LG serie G2 Gallery Edition, uno dei modelli migliori sul mercato, ma anche tra i più costosi. Presentata a gennaio al CES 2022, la Smart TV LG OLED G2 da 55 pollici è arrivata sul mercato italiano appena lo scorso giugno assieme ai tagli da 65 e 77, 83 e 97 pollici.

Si tratta di un televisore dall’altissimo tasso tecnico, con un prezzo da vera ammiraglia che non tutti possono permettersi. Ma ora è in sconto su Amazon e il suo prezzo scende di quasi un terzo: è sempre alto, ma almeno ora è accessibile a più aspiranti compratori che non saranno di certo delusi dalla qualità offerta.

Smart TV LG OLED55G26LA – Serie G2 Gallery Edition – Diagonale 55 pollici

LG OLED evo G2 55 pollici: caratteristiche tecniche

La Smart TV LG OLED G2 da 55 pollici (modello OLED55G26LA) ha a bordo l’ultimo processore LG, l’Alpha 9 Gen 5 che elabora gli algoritmi di miglioramento delle immagini e dell’audio. Si occupa, ad esempio, dell’upscaling, la tecnica che permette di mostrare a tutto schermo, su un televisore 4K, anche i contenuti non 4K (che sono la maggior parte).

Il pannello da 55 pollici è OLED di tipo evo, quindi con caratteristiche tecniche superiori ai modelli standard. La risoluzione è 4K, la frequenza di aggiornamento è 120 Hz e la luminosità è di 1.000 nit, valore che consente una buona visione dello schermo anche in stanze molto luminose.

Questo modello è compatibile con HDR, HDR 10 Pro, HLG, Dolby Vision IQ e ha il Filmmaker Mode, oltre a molte altre tecnologie per migliorare la qualità delle immagini. Ad esempio il Brightness Booster Max che aumenta del 30% la luminosità, il Dynamic Tone Mapping Pro che restituisce immagini con sfumature di colore naturali.

Con il Dolby Vision Gaming 4K a 120 Hz la Smart TV si trasforma in un display per eccellente il gioco, grazie anche al tempo di risposta di 1 ms, alla compatibilità con NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync Premium e al supporto VRR.

Anche la parte audio è particolarmente curata: si tratta di un sistema 4.2 canali da 60 Watt in totale, con quattro altoparlanti da 10 W e un woofer da 20 W, e c’è la compatibilità Dolby Atmos.

Molto buona la dotazione di porte fisiche e connessioni wireless: 4 HDMI (tutte 2.1), 3 USB, una porta Ethernet, Bluetooth 5.0 e WiFi 6. Due i sintonizzatori: c’è sia quello per il Digitale Terrestre DVB-T2 che quello per il Digitale Satellitare DVB-S2.

Il sistema operativo è LG webOS 22, per il quale sono disponibili tutte le app di streaming più diffuse: Netflix, Disney+, Amazon Prime e Apple TV+ e molte altre. Ci sono anche gli assistenti vocali più usati al mondo: Amazon Alexa e Google Assistant.

LG OLED evo G2 55 pollici: l’offerta Amazon

La Smart TV LG OLED evo G2 55 pollici ha un prezzo di listino in linea con la scheda tecnica, da vera top di gamma: 2.499 euro. Per fortuna adesso c’è l’offerta su Amazon e la LG OLED55G26LA costa solo 1.808,99 euro (-28%,-691 euro).

