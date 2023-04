Smart TV LG OLED Evo: lo sconto è eccezionale

Tra le parole che fanno sognare gli amanti delle Smart TV ci sono "OLED" e "55 pollici". Tra i brand che producono e vendono questo sogno c’è sicuramente LG, con i suoi televisori della serie C2, con pannello OLED Evo e processore α9 Gen 5. Un sogno molto costoso, purtroppo, ma che oggi è un bel po’ più economico grazie ad un fortissimo sconto Amazon sulla Smart TV LG OLED C24LA da 55 pollici (LG OLED55C24LA).

LG OLED C24LA – Smart TV OLED Evo – Diagonale 55 pollici

Smart TV LG OLED C24LA: caratteristiche tecniche

La smart TV LG OLED55C24LA è un modello di alta gamma. Ricordiamo, infatti, che la serie C e la serie G sono quelle superiori nel listino delle televisioni di LG. La serie C2 è quella presentata l’anno scorso, quindi estremamente recente, ed il modello in offerta è dotato di pannello "Evo" 4K, a 120 Hz di refresh, da 55 pollici.

Evo non è il nome di una tecnologia, ma una definizione commerciale: con questo termine LG definisce i suoi modelli dotati di tecnologia OLED, processore α9 Gen 5 e Brightness Booster (la tecnologia che aumenta del 20% la luminosità). In pratica, però, quando leggiamo OLED Evo possiamo stare sicuri: siamo di fronte al meglio dell’offerta LG.

Come accennato, LG OLED55C24LA da 55 pollici ha il processore α9 Gen 5, un chip estremamente potente che ha il compito di analizzare il flusso video e di ottimizzarlo prima di mostrarlo a schermo. In questo modo migliora la luminosità, il contrasto, l’audio.

In più il chip si occupa anche di gestire i vormati HDR10 Pro, HLG e Dolby Vision IQ, di eseguire i calcoli per il Motion Pro (l’algoritmo che evita i difetti nelle immagini in movimento veloce) e gestisce anche la modalità Filmmaker.

L’audio di questa smart TV OLED di LG ha una potenza totale di 40W, ottenuta sommando i 10W di ogni speaker e i 20W del subwoofer integrato. Si tratta, infatti, di un impianto 2.1.

Ricchissima la dotazione di porte e connessioni, sia fisiche che wireless: 4 HDMI (tutte 2.1) con eARC, 3 USB, una porta Ethernet, il Bluetooth 5.0, il WiFi 5, uscita digitale ottica. Il sintonizzatore è doppio: sia DVB-T2 (nessun problema con lo switch off) che DVB-S2 (certificato Tivùsat).

Il tutto in dimensioni generose, vista la diagonale importante, ma non ingombranti: 122x70x4,5 centimetri (senza stand), per 14 chili di peso.

Tutta la parte smart di questa TV è gestita dal sistema operativo WebOS di LG, che ormai è ben noto e molto apprezzato, anche perché ci sono tutte le app di streaming più importanti, un ottimo supporto e aggiornamenti frequenti. Chiaramente non mancano gli assistenti vocali, per comandare con la voce il televisore.

Smart TV LG OLED C24LA: l’offerta Amazon

Come già detto, e come si intuisce dalla scheda tecnica, la Smart TV LG OLED55C24LA da 55 pollici è un televisore di fascia molto alta, uno tra i migliori presenti attualmente sul mercato. Non stupisce, dunque, il prezzo di listino: 2.099 euro.

Sono davvero tanti, ma sul sito del produttore al momento è possibile risparmiare 500 euro e pagarlo 1.599 euro. Ma non ve lo consigliamo affatto, perché adesso la Smart TV LG OLED55C24LA è in vendita su Amazon a 1.499 euro (-29%, -600 euro) e, in più, il prodotto è venduto e spedito da Amazon. Difficile chiedere di più.

