Smart TV LG OLED: oggi costa meno della metà

La nuova gamma di Smart TV LG OLED 2022 è arrivata in Italia a fine aprile e, come era prevedibile, iniziano a fioccare sconti eccezionali sui modelli 2021. Succede ogni volta che un produttore presenta un aggiornamento del listino e, di solito, è un’ottima occasione per fare un affare. E’ questo il caso, visto che molte Smart TV LG OLED sono in sconto, compreso il modello d’attacco più economico.

Stiamo parlando di LG OLED48A16LA, il “piccolo" di casa LG: è uno Smart TV con diagonale da 48 pollici e risoluzione 4K, ovviamente OLED, della serie A1. Per evitare confusione, e per farvi evitare acquisti sbagliati: la gamma OLED 2021 si divide nelle serie A1, B1, C1, G1 (dalla più economica alla più costosa), mentre la gamma 2022 si divide nelle serie A2, B2, C2, G2 (non tutti i modelli 2022 sono già arrivati in Italia). Quindi LG OLED48A16LA è il modello d’attacco della gamma OLED di LG dell’anno scorso. E, chiaramente, è ancora un ottimo acquisto specialmente se lo si paga a metà prezzo. Già, metà prezzo: per la precisione -51%.

LG OLED48A16LA: caratteristiche tecniche

LG OLED48A16LA è una Smart TV da 48 pollici con pannello OLED 4K, refresh rate di 60 Hz e processore Alpha7 Gen4 che elabora tutti gli algoritmi di correzione e miglioramento delle immagini e del sonoro. La TV è quindi compatibile con HDR, HDR10 Pro, HLG e Dolby Vision, ha il Filmmaker mode e una riduzione del rumore video a doppio step.

L’audio stereo da 20 watt conta invece su Dolby Digital, Adaptive Sound Control e AI Acustic Tuning (due tecnologie di LG per migliorare la resa audio). E’ possibile collegare facilmente una soundbar esterna grazie all’uscita Bluetooth o all’HDMI con eARC.

A proposito di porte: ci sono ben 3 HDMI 2.0, 2 porte USB, una uscita digitale ottica, una uscita cuffie. Come connessioni troviamo il WiFi e il Bluetooth, ma anche una prota LAN fisica per connettere TV e router di casa e vedere i contenuti in streaming in modo fluido.

A proposito di streaming: nessun problema con le app, perché il sistema operativo LG WebOS è tra quelli che vantano la compatibilità più larga di tutte (Netflix, NOW TV, Prime video, YouTube, RaiPlay, DAZN, Disney +, Rakuten TV, Apple ). Sempre grazie WebOS è possibile usare i comandi vocali di Google Assistant e Amazon Alexa.

LG OLED48A16LA: l’offerta Amazon

Eccoci al dunque: quanto costa la Smart TV LG OLED48A16LA? Il prezzo di listino è veramente per pochi, perché arriva a 1.499 euro, ma è il prezzo attuale su Amazon quello al quale dobbiamo guardare: 734 euro (-765 euro, -51%). Assolutamente da non perdere.

LG OLED48A16LA Smart TV 4K – Diagonale 48 pollici