Smart TV LG 55 pollici 4K OLED a 1.000 euro: il sogno si avvera

Gli amanti dell’home cinema hanno soprattutto tre grandi sogni: che la TV del salotto sia grande, che sia 4K e che sia OLED. I più raffinati ne hanno un quarto: che sia LG, Sony o, al massimo, Samsung. Questi sogni adesso possono diventare realtà grazie ad una offerta in corso su un ottimo Smart TV di LG, da ben 55 pollici: stiamo parlando di LG OLED55A16LA.

Come gli intenditori avranno già capito, si tratta di un televisore della serie A16 di LG. Il produttore coreano ha in gamma tre serie di Smart TV OLED: la serie A, la serie C e la serie G. La serie A è l’entry level, per così dire, che a caratteristiche leggermente inferiori rispetto alle altre serie compensa con un prezzo basso. Per così dire. Già, perché c’è poco da fare: i TV OLED offrono la qualità di visione migliore di tutti per i film e le serie TV, ma costano parecchio. Tanto è vero che spesso chi è orientato verso un modello OLED, alla fine, è costretto a ripiegare per un LCD di alta gamma, che costa comunque meno. A tutti coloro che si trovano in questa situazione LG ed Amazon rispondono con uno sconto eccezionale sul modello 4K LG OLED55A16LA da 55 pollici.

Smart TV LG OLED55A16LA: caratteristiche tecniche

Se le Smart TV LG OLED della serie G sono le ferrari dei televisori, quelle della serie A non sono mica le Trabant: le caratteristiche tecniche sono comunque di alto livello e le differenze tra le serie A, C e G non sono stratosferiche: l’ultra appassionato le nota, certamente, ma la maggior parte degli spettatori no. Anche perché non è neanche facile “spremere" a fondo un LG OLED della serie G, mentre è alla portata di tutti accendere un serie A e godersi lo spettacolo.

La principale limitazione della serie A rispetto alla serie C e alla G di LG è la frequenza di refresh: 60 Hz contro 120 Hz. E chi mastica di televisioni sa già che non si tratta di un problema, visto che a 120 Hz ci si arriva solo coi videogiochi, mentre film e serie TV si vedono comunque a 60 Hz. Altra differenza è nella mancanza del Motion Pro nell’algoritmo di riduzione del rumore video, elaborato dal processore Alpha7 di quarta generazione: a due passaggi invece che a quattro.

Per il resto alla Smart TV 4K LG OLED da 55 pollici non manca nulla: dal Dolby Vision IQ al Filmmaker Mode e alla compatibilità con HDR, HDR10 Pro e HLG. Per quanto riguarda le connessioni, invece, troviamo 3 HDMI 2.0, l’uscita ottica digitale, il jack per le cuffie, una porta LAN, il WiFi, il Bluetooth e due porte USB. Ci sono poi due decoder per il digitale, sia terrestre DVB-T2 che satellitare DVB-S2.

La qualità dei neri e dei contrasti è quella dei migliori pannelli OLED: ottima. Anche la luminosità è quella tipica degli OLED: molto buona, ma non ai livelli dei pannelli LCD.

Niente da dire, invece, per il comparto audio: il solito 20 Watt stereo che troviamo nella stragrande maggioranza delle sottilissime Smart TV moderne. Lato smart, infine, troviamo il sistema operativo proprietario di LG, WebOS 6.0, compatibile con le app di Netflix, NOW TV, Prime video, YouTube, RaiPlay, DAZN, Disney +, Rakuten TV, Apple TV etc etc.

Smart TV LG OLED55A16LA: l’offerta Amazon

La Smart TV OLED 55 pollici 4K di LG, quindi, è la scelta ideale per chi vuole guardare film, documentari, cartoni animati e serie TV con una qualità assolutamente superiore alla media: la tecnologia OLED permette una riproduzione dei colori (e soprattutto delle sfumature) che non ha paragoni e la luminosità inferiore, rispetto alle TV LCD, non è un difetto, ma un’altra caratteristica tipica delle TV OLED.

Tipico anche il prezzo di listino, molto alto: LG OLED55A16LA, pur appartenendo alla serie meno evoluta tra le tre OLED attualmente nella gamma LG, costa 1.499 euro. Non sono pochi, ma si può risparmiare qualcosa comprandola online sul sito di LG, dove al momento è in sconto a 1.328,99 euro.

Ma è su Amazon che si fa il vero affare: la Smart TV LG OLED55A16LA costa 1.008 euro (-491 euro). Comprare un ottimo Smart TV OLED da 55 pollici a mille euro, quindi, ora è possibile.

Smart TV OLED 4K LG – Modello LG OLED55A16LA – Serie A16