Smart TV LG OLED: poche ore per realizzare un sogno

Il Black Friday è agli sgoccioli, anzi, è già finito e mancano poche ore anche al termine del Cyber Monday. Poche ore durante le quali è possibile realizzare un sogno spendendo molto meno: stiamo parlando della Smart TV LG OLED 4K della serie C1 da 65 pollici, che è al momento in fortissimo sconto su Amazon, mentre è ancora molto cara sul sito ufficiale di LG.

Per la precisione parliamo del modello LG OLED65C14LB, che nell’aprile 2021 ha sostituito nella gamma LG il modello di pari dimensioni della precedente serie CX del 2020. Un televisore di altissima qualità, estremamente raffinato nel design, dalla qualità video praticamente perfetta. Ricordiamo, infatti, che la serie C1 di LG è solo di pochissimo inferiore alla G1, cioè alla top di gamma. Chiaramente si tratta di un modello molto costoso, impossibile negarlo, ma dalle caratteristiche ideali per chi è appassionato di cinema e serie TV e cerca uno Smart TV di alto livello, in grado di mostrare i contenuti ad una qualità nettamente superiore offerta dalla gran parte della concorrenza. LG è tra i leader nel mercato degli OLED, e lo Smart TV OLED65C14LB ci fa capire perché.

Smart TV LG OLED65C14LB: caratteristiche tecniche

LG OLED65C14LB è un televisore da 65 pollici con pannello OLED, a risoluzione 4K e con refresh rate da 120 Hz (compatibile sia con Nvidia G-Sync che con AMD FreeSync, per la gioia dei gamer).

Gran parte della elevatissima qualità dell’immagine la dobbiamo, oltre che alla tecnologia OLED che notoriamente è la migliore in quanto a riproduzione dei colori (e dei neri: assoluti), anche al processore Alpha9 Gen 4 che elabora gli algoritmi di ottimizzazione delle immagini e si occupa dell’upscaling, cioè della riproduzione dei contenuti non 4K (la maggior parte, ancora oggi).

LG OLED65C14LB è compatibile con Dolby Vision IQ, HDR, HDR10 Pro, HLG e Dolby Atmos. E’ anche compatibile con i codec HEVC, VP9 e AV1, quindi non ci sono problemi né per il digitale terrestre di seconda generazione né per le prossime evoluzioni di Netflix e delle altre piattaforme di streaming.

Discreta anche la sezione audio, che di solito è invece un grosso punto debole delle moderne smart TV: su LG OLED65C14LB troviamo un impianto 2.2 canali da 40 watt, che non ci farà venir voglia di comprare una soundbar ogni volta che vediamo un film. Ottima la dotazione di connessioni, con ben 4 porte HDMI (tutte 2.1), 3 USB, un’uscita digitale ottica, una per le cuffie. Completano il reparto connessioni le immancabili WiFi e Bluetooth.

Per quanto riguarda il sistema operativo per la parte smart, infine, come su tutte le LG moderne anche su questa Smart TV 4K OLED troviamo webOS, versione 6.0. E’ un sistema operativo proprietario del gigante coreano, ma non manca nessuna app di streaming. La TV è inoltre compatibile sia con Amazon Alexa che con Google Assistant e può essere comandata con la voce, oltre che con l’ottimo telecomando.

Smart TV LG OLED65C14LB: l’offerta Cyber Monday

La Smart TV LG OLED65C14LB è dunque una delle migliori sul mercato, in una diagonale decisamente generosa come quella da 65 pollici. Il prezzo di listino è congruo alla qualità del pannello, alle funzioni integrate e al nome (e alla garanzia) di LG: 3.199 euro.

Non scappate dopo aver letto il prezzo, ci sono buone notizie. Da diverso tempo il prezzo su strada (cioè su Amazon) di questa ottima Smart TV LG è sceso di un bel po’: prima a 2.999 euro, poi a 2.299 euro, poi ancora a 1.999 euro e, adesso, per il Cyber Monday LG OLED65C14LB costa 1.799 euro.

Smart TV LG 65 pollici – Serie C1 – Modello 2021

Si tratta di un prodotto venduto e spedito da Amazon, che sul sito ufficiale di LG al momento costa ancora 2.599 euro e che tra poche ore tornerà ad un prezzo ben più alto con la fine del Cyber Monday.