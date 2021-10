Smart TV LG OLED 83 pollici: lo sconto vale 3 mila euro

Chi sogna uno Smart TV OLED di grandi dimensioni e di alta qualità, purtroppo, nella maggior parte dei casi dovrà continuare a sognarlo ancora per un po’ di tempo: i prezzi, negli ultimi anni, sono scesi parecchio ma rimangono ancora molto alti. Una Smart TV OLED sopra i 50 pollici è ancora un dispositivo per pochi acquirenti facoltosi.

Specialmente se parliamo di TV OLED marca LG, tra i migliori sul mercato ma anche tra i più cari. In questo caso il produttore coreano cerca di venire incontro ai potenziali clienti con tre linee di prodotto: la serie A1, la C1 e la G1, rispettivamente entry level, media gamma e top di gamma. A dire il vero, però, i vantaggi della serie G1 rispetto alla C1 si limitano quasi esclusivamente al design: i televisori LG G1 sono completamente piatti, con uno spessore di circa 2 centimetri e pensati per il montaggio a parete, mentre i TV della serie C1 hanno un design più tradizionale, pensato per l’appoggio su un mobile. Per quanto riguarda le prestazioni video, invece, G1 è solo un filo superiore in quanto a riproduzione dei colori e luminosità con i contenuti HDR. Mentre la serie G1 è disponibile con una diagonale massima di 77 pollici, però, la serie C1 arriva alla mostruosa diagonale di 83 pollici.

LG OLED83C14LA da 83 pollici: caratteristiche tecniche

Il modello da 83 pollici della serie C1 delle Smart TV LG è quello con sigla LG OLED83C14LA. Ha caratteristiche tecniche impressionanti e non solo per quanto riguarda le dimensioni (enormi: 185x106x5,5 centimetri, per 41 chili di peso, stand incluso).

Il pannello OLED è in risoluzione 4K, con frequenza di refresh di 120 Hz (compatibile con G-Sync e Free Sync, per giocare ai massimi livelli con le console next-gen). Il processore Alpha9 di quarta generazione ha prestazioni elevatissime: può decodificare flussi video in formato HEVC (lo stesso del digitale terrestre di seconda generazione) fino a 4K a 120 frame per secondo. Al momento nessuna emittente TV, né piattaforma in streaming, trasmette flussi del genere.

Ha il tone mapping dinamico per riprodurre al meglio i colori e il Motion Pro per le scene in movimento veloce, come gli eventi sportivi. Ha la riduzione del rumore dei colori a quattro step e numerose altre tecnologie basate sull’intelligenza artificiale che rendono l’output incredibilmente nitido, dettagliato e ben colorato con qualsiasi tipo di input.

Persino l’audio, nonostante lo spessore molto basso, è di buona qualità: 60 Watt di potenza, in configurazione 2.2. Per quanto riguarda le connessioni, invece, la Smart TV LG OLED83C14LA da 83 pollici vanta ben 4 porte HDMI 2.1 (le più recenti) con tecnologia ARC per le soundbar e gli impianti audio esterni. Poi ci sono 3 USB, un’uscita audio digitale ottica, una porta LAN per la rete cablata, il WiFi per la rete wireless, l’uscita per le cuffie e il Bluetooth.

Insomma, per farla breve, a questa Smart TV non manca assolutamente nulla. A parte un prezzo accessibile.

Smart TV OLED LG 83 pollici: l’offerta Amazon

Il prezzo di listino della Smart TV LG OLED83C14LA da 83 pollici è alto, anzi altissimo: 7.999 euro. Per fortuna c’è il modo per risparmiare, e anche molto, anche se il prezzo finale resta per pochi.

Sul sito ufficiale di LG, infatti, al momento viene praticato uno sconto di 1.700 euro su questo modello. Amazon, come al solito, fa molto di più: 2.837 euro di sconto, ai quali si aggiungono ulteriori 258 euro di coupon mettendo il prodotto nel carrello, per un prezzo finale di 4.903 euro (-3.096 euro, -38%, venduto e spedito da Amazon).

Non è un prezzo per tutti, certamente, ma adesso qualche sognatore in più potrà decidere di farsi un regalo.

Smart TV LG OLED 4K da 83 pollici – Modello LG OLED83C14LA – Serie C1

P.S. Inutile dirlo: i pezzi a disposizione con questa offerta sono pochissimi.