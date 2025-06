Fonte foto: LG

È il momento giusto per acquistare una nuova Smart TV con un rapporto qualità/prezzo davvero ottimo. Con l’offerta Amazon in corso oggi, infatti, è ora possibile puntare su una LG QNED da 50 pollici (modello 50QNED85T6C) che viene proposta con un prezzo scontato di 499 euro invece di 999 euro, beneficiando di uno sconto del 50% rispetto al prezzo di listino.

Il modello in questione è disponibile anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. La Smart TV di LG, parte della Serie 85 2024 della gamma del costruttore coreano, è disponibile con consegna programmata gratuita. Per accedere subito all’offerta e acquistare la nuova LG QNED al prezzo minimo storico basta premere sul banner riportato qui di sotto.

LG QNED – Serie 85 2024 – 50 pollici

LG QNED da 50 pollici: la scheda tecnica

La LG QNED in offerta oggi su Amazon rappresenta uno dei modelli più interessanti del momento per gli utenti alla ricerca di una Smart TV di qualità, sfruttando le tecnologie Quantum Dot e NanoCell, ma con un prezzo accessibile.

Tra le specifiche troviamo un display da 50 pollici di diagonale con risoluzione 4K che può abbinare le dimensioni giuste con immagini di qualità che, generalmente, sono riservate a modelli di fascia superiore.

Il pannello ha un refresh rate massimo di 120 Hz, con supporto VRR e FreeSync. Da segnalare anche la possibilità di sfruttare 4 porte HDMI con supporto al gaming in 4K a 120 fps.

A gestire il funzionamento del modello c’è il processore Alfa 8 che consente di sfruttare anche l’AI per ottenere un miglioramento delle prestazioni, anche tramite la gestione della retroilluminazione dello schermo per migliorare il contrasto ed esaltare i dettagli delle immagini.

Dal punto di vista software, inoltre, la Smart TV di LG è dotata del sistema operativo webOS, con ThinQ AI, che garantisce tante funzioni avanzate per un’esperienza d’uso al top. C’è anche la possibilità di utilizzare i comandi vocali, anche tramite Alexa.

LG QNED da 50 pollici: l’offerta di Amazon

Grazie alla promozione in corso su Amazon oggi è possibile acquistare la LG QNED da 50 pollici (modello 50QNED85T6C) con un prezzo scontato di 499 euro e con uno sconto del 50% rispetto al listino. La promozione, che porta la Smart TV al suo nuovo minimo storico, permette anche l’acquisto optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi, e include la consegna programmata gratuita. Per sfruttare subito l’offerta basta premere sul banner qui di sotto.

