Smart TV, la nuova LG 2022 QNED è in super sconto: minimo storico

Quanti si apprestano a acquistare una Smart TV di ultimissima generazione sanno che avranno spesso di fronte prezzi proibitivi per la maggior parte dei budget: solitamente si devono aggiungere molti più soldi di quanto preventivato. Anche se scegliamo una Smart TV di taglio medio tra i 50 e i 55 pollici, infatti, se vogliamo un modello di fascia alta dobbiamo essere pronti a spendere parecchio.

Ecco perché, quando capitano ottime occasioni di sconto in corso su Amazon, sono da prendere al volo come nel caso della Smart TV LG QNED81, un modello recentissimo, con risoluzione 4K, diaognale da 55 pollici e un pannello miniLED.

Smart TV LG QNED81 – Tecnologia miniLED – Risoluzione 4K – Diagonale 55 pollici

LG QNED81 4K 55 pollici: caratteristiche tecniche

LG QNED816QA è una Smart TV con risoluzione 4K da 55 pollici di diagonale ed è stata presentata a aprile, per poi arrivare sul mercato italiano a giugno. Si tratta, quindi, di un modello di ultimissima generazione, con un pannello basato sulla tecnologia QNED.

Con QNED LG intende la fusione della tecnologia di retroilluminazione miniLED con la più famosa tecnologia NanoCell, che permette di separare nettamente i colori senza ridurre la luminosità del pannello. Nella pratica il risultato è eccellente, con una resa dei colori che si avvicina alla tecnologia OLED, ma con tanta luminosità in più.

Grazie a migliaia di zone di local dimming, che spengono singole parti dello schermo, questo Smart TV offre neri molto profondi che servono a creare contrasti di colore eccellenti. Inoltre, il refresh rate è elevatissimo: 120 Hz, quindi zero sfarfallio.

Il processore a bordo è l’Alpha 7 4K ed è deputato all’upscaling delle immagini (cioè portare a 4K le immagini di risoluzione inferiore, come quelle del Digitale Terrestre italiano), all’elaborazione degli algoritmi di intelligenza artificiale e ad una lunga serie di altre funzioni, tra cui il Filmmaker Mode (per vedere i film nello stesso modo in cui sono stati girati dal regista).

Non mancano poi il Dynamic Tone Mapping, per migliorare il colore senza l’intervento dell’utente, il Motion Pro per eliminare le scie nelle scene con movimenti molto veloci, il supporto all’HDR10 Pro. Non mancano nemmeno funzioni specifiche per il gaming, come il VRR (Variable Refresh Rate) e la modalità di gioco a 120 fps.

La piattaforma smart di LG è la ben nota WebOS, con app di tutti i servizi streaming video più importanti: Netflix, NOW, Prime video, YouTube, RaiPlay, DAZN, Disney+, Rakuten TV, Apple TV e tanti altri.

Infine, la connettività è garantita da 2 porte USB, 4 HDMI di cui una HDMI 2.1 @48Gbps che consente di usare console di gioco di ultima generazione (come la PlayStation 5) , 1 porta LAN, Bluetooth e Wi-Fi.

LG 55QNED816QA 4K 55: l’offerta Amazon

La Smart TV LG QNED81 da 55 pollici ha un prezzo di listino abbastanza elevato: 1.199 euro. Un prezzo giustificato dal fatto che, con questo modello e soprattutto con la tecnologia miniLED, siamo in piena fascia alta e la qualità, si sa, si paga sempre.

Oggi, però, la qualità si paga meno grazie all’offerta in corso su Amazon che fa scendere il prezzo a 899 euro (-25%, – 300 euro). Se amate vedere film e serie TV alla massima qualità, è l’offerta che fa per voi anche perché, da quando questo modello è su Amazon, si tratta del prezzo minimo storico.

