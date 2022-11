Smart TV, questo è il modello LG che devi comprare subito: sconto Black Friday

Se siete alla ricerca di un televisore lowcost, ma che allo stesso tempo assicuri prestazioni top, oggi su Amazon c’è l’offerta perfetta per voi. E logicamente il merito è dell’Amazon Black Week, i dieci giorni che il sito di e-commerce ha riservato ai propri utenti per risparmiare centinaia di euro su un numero praticamente infinito di prodotti. Come nel caso dello smart TV LG 55QNED816QA, modello lanciato in questo 2022 e che assicura immagini in 4K con una qualità cristallina. Lo smart TV ha già un ottimo prezzo di listino, ma oggi diventa un vero best buy. Il merito è dello sconto che troviamo su Amazon per il modello da 55 pollici.

Lo smart TV è in offerta con uno sconto del 50% che fa risparmiare 600€ sul prezzo di listino. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero. Il rapporto qualità-prezzo è davvero eccezionale e difficilmente troverete qualcosa a meno e che assicura la stessa cura nei dettagli e nella scelta delle componenti. Il televisore è molto richiesto, quindi l’offerta potrebbe terminare molto presto.

Smart TV LG da 55 pollici

Smart TV LG 55QNED816QA: le caratteristiche

Non è uno smart TV premium con un pannello con tecnologie avanzatissime, ma questo televisore LG non ha nulla da invidiare a modelli che costano più del doppio. Ha le dimensioni perfette per le abitazioni degli italiani e garantisce immagini con una qualità elevatissima. Difficile chiedere di più a questo prezzo.

Il televisore LG 55QNED816QA che troviamo oggi in offerta su Amazon ha una diagonale da 55" con una risoluzione 4K. L’esperienza di visione è cristallina grazie alla tecnologia Real 4K che migliora la qualità generale di ogni immagine. Il merito è anche del processore α7 Gen 5 che sfrutta l’intelligenza artificiale per ottimizzare i contenuti e adattare le immagini alle proprie necessità. Inoltre, il processore effettua l’upscaling dei contenuti. Cosa vuol dire? Che rende 4K anche programmi o serie TV che nativamente non sono in questa risoluzione.

L’altro punto di forza dello smart TV LG è il sistema dedicato all’entertainment. Anche in questo caso fa la sua parte l’intelligenza artificiale, più specificamente l’assistente vocale ThinQ AI che ascolta ogni tua richiesta e la esaudisce in pochissimo tempo. A bordo troviamo il sistema operativo webOS 22 che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming e offre centinaia di app da installare. È possibile creare anche dei profili personali in modo che possiate caricare le vostre impostazioni preferite ogni volta che accendete il TV.

Presenti anche delle modalità di visione ad hoc pensate per i contenuti più diversi, come ad esempio i videogame e il cinema. Insomma, uno smart TV versatile e che si adatta a qualsiasi situazione.

Smart TV LG 55QNED816QA in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Lo smart TV LG UQ75 nella versione da 43" è disponibile a un prezzo di 599€ con uno sconto del 50% su quello di listino. Si risparmiano esattamente 600€ e lo si può pagare a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis. Per lo smart TV si tratta di un super minimo storico e al momento è uno dei dispositivi più richiesti di questa Black Week di Amazon. La disponibilità è immediata e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni. Per effettuare il reso c’è tempo fino al 31 gennaio 2022.

Smart TV LG da 43 pollici

