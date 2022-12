Smart TV, questo è il modello da 50” da comprare subito: prezzo crollato

Se volete farvi un regalo di fine anno, questa è l’offerta che fa per voi, soprattutto se siete alla ricerca di uno smart TV con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Di che cosa stiamo parlando? Della promo che troviamo sul televisore smart LG 50UQ75 lanciato sul mercato quest’anno. Infatti, su Amazon lo troviamo con un ottimo sconto del 34% che ci fa risparmiare quasi 200€ sul prezzo di listino. Lo si paga veramente poco e c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

LG è diventata oramai un punto di riferimento nel settore degli smart TV e lo ha fatto grazie a dispositivi con un ottimo rapporto qualità-prezzo. E questo televisore LG 50UQ75 ne è la dimostrazione. Ha un ottimo schermo con risoluzione 4K UHD, un processore ultra-prestazionale e tutta una serie di funzionalità che lo rendono perfetto nella vita di tutti i giorni. Non assicura la qualità di un display OLED, ma in questa fascia di prezzo difficile trovare di meglio. E poi ha le dimensioni perfette per adattarsi a qualsiasi salotto.

Smart TV LG 50UQ75: la scheda tecnica

LG 50UQ75 è lo smart TV perfetto per chi vuole spendere poco, ma allo stesso tempo è alla ricerca di un di televisore con ottime caratteristiche. Nella fascia dei medio di gamma spicca per le sue modalità esclusive e per l’ottima qualità delle immagini.

Come si può intuire dal nome, lo smart TV ha uno schermo da 50 pollici con risoluzione 4K UHD. Grazie alla tecnologia Real 4K l’esperienza di visione è di altissimo livello e i contenuti sono super definiti. Il merito è anche del processore α5 di quinta generazione con AI. Proprio l’intelligenza artificiale fornisce un supporto unico per ottimizzare la visione di qualsiasi tipologia di contenuto, anche quelli che nativamente non sono in altissima definizione.

Uno dei punti forti è la presenza di ThinQ AI, un nuovo modo di controllare lo smart TV con la propria voce. È possibile lanciare applicazioni, programmi, serie TV e film con un semplice comando vocale. E puoi anche creare dei profili personali nella Dashboard del televisore, in modo da attivare velocemente le proprie impostazioni personali. Logicamente c’è il pieno supporto a tutte le principali piattaforme di streaming: Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, Apple TV, DAZN, Twitch, YouTube e RaiPlay.

Non mancano delle modalità di visione ad hoc, come ad esempio la FILMMAKER MODE che preserva i colori, le impostazioni delle immagini e la fluidità dei fotogrammi originali per proporti un’autentica visione cinematografica. Oppure Sport Alert che ti avvisa in tempo reale quando sta per cominciare una partita della tua squadra del cuore.

Smart TV LG 50UQ75 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Minimo storico e super promo per l’ottimo smart TV LG 50UQ75. Oggi è disponibile su Amazon a un prezzo di 359,90€ grazie allo sconto del 34%. Il risparmio è considerevole e sfiora i 200€. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 71,98€ con il servizio messo a disposizione dal sito di e-commerce e che si attiva nella pagina prodotto. La spedizione e la vendita sono curati da Amazon e per la consegna bisogna aspettare qualche giorno (arriva dopo Natale).

