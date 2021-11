La nuova Smart TV Metz 4K è in offerta per il Black Friday

Metz è un brand di cui vi abbiamo già parlato altre volte negli ultimi mesi: è un marchio tedesco, con una storia di 80 anni alle spalle, che si sta facendo strada nel mercato delle Smart TV grazie ad un rapporto qualità-prezzo veramente invidiabile. E’ un po’ la Hisense europea, se vogliamo fare un paragone con un altro grande produttore, già noto al pubblico.

La gamma di Smart TV Metz è composta sia da modelli a LED-LCD che da OLED, ma chiaramente quelli che vanno per la maggiore sono gli LCD, il cui prezzo è assai inferiore. Non manca il classico modello da 55 pollici 4K, che è un po’ la versione jolly che piace a tutti: né troppo piccolo, né troppo grande e con un pannello ad alta risoluzione e a prova di futuro. Nel caso della gamma Metz si tratta del modello MUC8500 55", che ha anche la gradita caratteristica di avere il sistema operativo Android TV (quindi app di tutti i tipi, non solo per lo streaming). Proprio questo modello è l’ultimo arrivato in casa Metz ed è quello con lo sconto più interessante per il Black Friday 2021.

Smart TV Metz 4K MUC8500 55: caratteristiche tecniche

La Smart TV Metz 4K MUC8500 da 55 pollici è un modello con pochi fronzoli e molta sostanza, alla tedesca: pannello 4K UHD Direct LED, refresh rate fino a 120 Hz, sintonizzatori digitali DVB-T2 e DVB-S2 (con slot CI+ per la scheda) e sistema operativo Android TV 10.0. Un po’ tutto ciò che si può chiedere nella fascia media del mercato, dove si cercano dispositivi buoni ma economici.

Il solito limite è l’audio, limitato anche su questo modello al classico sistema stereo 10+10, ma per fortuna una delle 3 porte HDMI disponibili ha la tecnologia eARC, quindi possiamo montare una soundbar e risolvere il problema del sonoro scadente (tipico di tutte le Smart TV moderne).

Restando in tema connessioni: ci sono anche 2 USB, una presa di rete cablata LAN, il WiFi e il Bluetooth. Anche in questo caso, la Metz 4K da 55 pollici viene promossa perché ha tutto ciò che serve nella sua fascia di prezzo.

Bello, ma semplicissimo, il design: la TV ha cornici estremamente sottili, soltanto un piccolo bordo nella parte bassa, e lo spessore massimo quando è montata sui due piedini (quindi appoggiata su un mobile porta TV) è di 28 centimetri.

Smart TV Metz 4K MUC8500 55: l’offerta Black Friday

Il prezzo di listino della Smart TV Metz 4K MUC8500 55 pollici è di 649 euro ed è molto buono: si tratta di un produttore europeo e di un prodotto di buona qualità, a cui non manca nulla.

Il prezzo per il Black Friday, invece, è ben più interessante: su Amazon si compra a 499,99 euro (-149 euro, -23%), venduta e spedita da Amazon. C’è da scommettere che se ne venderanno parecchie, entro la fine della settimana nera dello shopping.

Smart TV Metz 4K MUC8500 55 pollici – Display Direct LED – Android TV