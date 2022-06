La Smart TV OLED economica ora costa ancora meno: sconto immediato

Metz è il brand tedesco di smart TV arrivato di recente in Italia con due modelli OLED dalle caratteristiche davvero interessanti. L’azienda è sul mercato da 80 anni e a partire dal 2018 ha iniziato a proporre anche le smart TV, a prezzi accessibili per raggiungere un vasto segmento di consumatori. In Italia abbiamo imparato a conoscerla per la sponsorizzazione della Juventus, prima, e per i suoi modelli di TV, dopo.

In totale la Metz ha lanciato 23 modelli di televisori smart proponendo soprattutto display di tipo LCD e solo due modelli di tipo OLED. I due modelli di smart TV Metz OLED sono quelli della serie presentata l’estate scorsa, la Metz MOC9000 OLED Ultra HD nei due tagli da 55 pollici o 65 pollici. La prima caratteristica è rappresentata da una scheda tecnica con alcune caratteristiche da top di gamma (come il refresh elevato) a cui si aggiunge un rapporto qualità prezzo davvero ottimo. L’offerta Amazon di oggi in più, presenta uno sconto interessante che offre il taglio da 55 pollici a un prezzo notevolmente al di sotto della media.

Smart TV Metz MOC9000: caratteristiche tecniche

Il design delle nuove smart TV Metz della serie MOC9000 si caratterizza per la cornice ridotta al minimo, che mette in risalto il pannello OLED da 55 pollici, con formato 16:9, risoluzione 3.840×2.160 pixel (4K Ultra HD), oltre 33 milioni di pixel luminosi, con lo spegnimento dei pixel tipico degli OLED che permette di ottenere immagini scure e neri più vividi. Non manca il supporto a HDR10, Dolby Vision, Dolby Atmos e DTS.

La frequenza di aggiornamento è di 120 Hz abbinata a tecnologia MEMC (Motion Estimation Motion Compensation) che garantisce immagini con movimenti più fluidi e naturali, senza artefatti né sbavature.

La connettività include WiFi, tre ingressi HDMI (uno con eARC per la soundbar esterna), i sintonizzatori DVB-T2 e DVB-S2 con HEVC (nessun problema col digitale terrestre di seconda generazione) e il supporto al codec AV1 (nessun problema con le app di streaming).

La Smart TV Metz MOC9000 da 55 pollici poggia sulla piattaforma Chameleon Extreme 2.0 che grazie all’intelligenza artificiale migliora la qualità dell’immagine con il rimodellamento dinamico: rimuove il rumore video, incrementa il livello di dettaglio, migliora il rapporto di contrasto e l’auto-adattamento dei toni della pelle.

Le nuove smart TV contano, inoltre su 2 GB di RAM, 32 GB di memoria interna mentre il sistema operativo è Android TV 10 e dunque non manca il supporto a Google Assistant e ai principali servizi di streaming come Prive Video, Netflix, Timvision, YouTube, Spotify e tanto altro.

Smart TV Metz MOC9000: l’offerta Amazon

Oggi Amazon offre una buona occasione a quanti vogliono scoprire e provare questa smart TV OLED dall’ottimo rapporto scheda tecnica-prezzo. La Smart TV Metz MOC9000 da 55 pollici, infatti, è arrivata sul mercato italiano l’anno scorso a 1.399 euro per poi scendere gradualmente agli attuali 999 euro di listino.

Ma grazie all’offerta di oggi la Smart TV Metz MOC9000 è in sconto su Amazon a 899 (-100 euro, -10%).

Metz Smart TV MOOC9000 da 55 pollici