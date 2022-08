Smart TV 4K da 50 pollici e soundbar insieme in offerta: il prezzo crolla

La scelta di una Smart TV è sempre complessa perché molto spesso bisogna far quadrare il budget con la qualità tecnica dell’apparecchio televisivo. Sul mercato troviamo moltissime proposte interessanti, soprattutto per la fascia media da 50-55 pollici, poiché è la preferita, essendo né troppo grande e né troppo piccola e dunque facile da collocare tra le mura domestiche.

Spesso, però anche quando abbiamo trovato la Smart TV dei nostri sogni, con il giusto rapporto qualità/prezzo che rientra nel nostro budget, ci ritroviamo a dover calcolare una spesa extra: un impianto audio aggiuntivo. Infatti, è noto che moltissime Smart TV non hanno altoparlanti potenti e che nonostante le integrazioni di funzionalità particolari, non riescono a restituire gli effetti sonori di un film o di una serie TV in maniera gradevole. Per non parlare dei dialoghi, vero punto dolente di moltissime TV moderne. Ecco che l’offerta di oggi di Amazon, che propone il bundle (cioè l’accoppiata) tra Smart TV Philips 4K da 50 pollici e la soundbar 2.1 da 140W, è da prendere al volo.

Smart TV Philips 50 Pollici: caratteristiche tecniche

La Smart TV Philips 50PUS8506 4K ha un display LCD da 50 pollici UHD con HDR10+ e Dolby Vision. Il cuore della TV è rappresentato dal processore Philips P5. Grazie al sistema Ambilight, i LED posti sui tre lati dello schermo proiettano sul muro una luce che si adatta alla tipologia delle immagini.

La Smart TV Philips si basa sul sistema operativo Android TV 10 e ha molte app preinstallate, tra le quali Prime Video, BBC iplayer, Disney+, Netflix e YouTube, Google Play Movies, Google Play Music, Google Search, Fitness App e Spotify.

C’è anche Google Assistant integrato, ma la TV è compatibile anche con Amazon Alexa.

Sul retro sono presenti 4 porte HDMI, 2 porte USB, 1 jack audio e 1 porta Ethernet. La Smart TV ha integrati due altoparlanti da 10 W, configurazione classica su questo tipo di prodotti e, come ben sappiamo, insufficiente a garantire buona potenza e un suono forte e nitido.

Per questo il bundle prevede anche la soundbar B6405/10 da 140 watt.

Soundbar Philips B6405/10: caratteristiche tecniche

La soundbar philips B6405/10 è un modello con configurazione 2.1, quindi stereo più subwoofer per i toni bassi. In questo caso il subwoofer è wireless, quindi può essere posizionato anche lontano dalla TV.

La potenza complessiva è di 140W. I due canali stereo sono ottenuti dalla somma di due altoparlanti per i toni medi e due tweeter per gli alti, mentre ai bassi ci pensa interamente il sub da 5,25 pollici.

L’impianto è compatibile con il Dolby Digital ed è dotato di porta HDMI ARC, ingresso digitale ottico, Bluetooth 4.2.

Smart TV Philips 50" e soundbar: l’offerta Amazon

Il bundle tra Smart TV Philips 50 pollici e soundbar 2.1 da 140 W è ora in offerta su Amazon al prezzo totale di 727,99 euro. Si tratta di un ottimo prezzo per due prodotti di buona qualità, di un produttore noto ed affidabile.

Smart TV LED 4K Philips da 50 pollici Android TV + Soundbar 2.1 canali 140 W