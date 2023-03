Smart TV, questo modello da 43" è da comprare subito: minimo storico

Se stavate aspettando il momento giusto per acquistare il vostro nuovo smart TV, è arrivato oggi. E bisogna ringraziare l’ottima offerta che troviamo su Amazon per il televisore intelligente Philips PUS8007 da 43" disponibile al minimo storico e con un super sconto del 34% che fa risparmiare più di 200€. Una promo eccezionale che fa diventare il TV uno dei migliori modelli disponibili in questo momento sul sito di e-commerce. Il rapporto qualità-prezzo è davvero elevato e nella sua fascia di prezzo è difficile trovare di meglio.

Lo smart TV Philips PUS8007 è uscito da pochissimo sul mercato e monta le migliori componenti che offre il mercato. Oltre ad avere uno schermo con risoluzione 4K UHD, ha anche la tecnologia proprietaria Ambilight che rende la visione ancora più immersiva. Di che cosa si tratta? Su tre lati del televisore sono presenti dei LED che si illuminano e cambiano colore in base al contenuto e in perfetta sincronia. Altro punto forte è la presenza del sistema operativo Android TV, una garanzia quando si tratta di televisori. Tantissime app disponibili, tra cui tutte quelle per il video streaming. Compatibile anche con Google Assistente. Difficile chiedere di più a uno smart TV disponibile a un prezzo così vantaggioso.

Philips smart TV 43": la scheda tecnica

Tutto quello che si cerca in uno smart TV di fascia media lo troviamo in questo Philips PUS8007. E anche qualcosa di più. Quando si valuta l’acquisto di un nuovo televisore molto spesso si sottovalutano i dispositivi Philips. Ma è un grosso errore: hanno delle ottime caratteristiche, funzionalità avanzate e sono realizzati con componenti affidabili.

Il modello che troviamo oggi in offerta è anche molto recente, uscito sul mercato solamente da pochi mesi. Ha le dimensioni perfette per il salotto di casa: lo schermo ha una diagonale da 43" con risoluzione 4K UHD e HDR per dettagli ancora più nitidi. Non manca il supporto al Dolby Vision e al Dolby Atmos per vivere un’esperienza di visione come quella del cinema: potrai ascoltare nitidamente ogni parola di film e serie TV. Una delle caratteristiche che contraddistingue gli smart TV Philips è la presenza della tecnologia Ambilight. Su tre bordi del TV sono presenti dei LED che si illuminano e cambiano coloro in sincronia con il contenuto, creando un’esperienza di visione veramente unica.

Come la maggior parte degli smart TV Philips, è presente il sistema operativo Android TV. Puoi installare qualsiasi tipo di app, comprese tutte quelle per il video streaming: Netflix, Amazon Prime Video, DAZN, YouTube, Disney+, DAZN e RaiPlay. Inoltre, grazie all’interfaccia utente molto intuitiva, scegliere cosa vedere è semplicissimo. Non manca Google Assistente con il quale poter abbassare/alzare il volume con la propria voce, lanciare un’app oppure gestire un dispositivo smart presente in casa.

Il televisore è pensato anche per gli amanti dei videogame, grazie a una latenza bassissima e alla tecnologia Ambilight che rende tutto più immersivo.

Philips PUS8007 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Offerta con sconto speciale per lo smart TV Philips da 43". Oggi lo troviamo a un prezzo di 395€ con uno sconto di ben il 34% che fa risparmiare più di 200€ su quello di listino. Per il TV si tratta del minimo storico e del miglior prezzo web, una vera offerta da non farsi sfuggire per nessun motivo. E la promo non finisce qui: acquistando il TV si ha anche la possibilità di vedere DAZN gratis per due mesi (la procedura da seguire è spiegata sul sito del produttore). La disponibilità del televisore è immediata così come la consegna.

