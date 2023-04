Smart TV Samsung, questo modello da 43" costa pochissimo: offerta top

Tra i prodotti più ricercati e desiderati su Amazon troviamo sempre loro: gli smart TV. Oramai avere un televisore intelligente in casa è diventato un obbligo: permettono di accedere a un numero di contenuti praticamente infinito e sono facilissimi da utilizzare. Anche sotto il profilo dei componenti è stato fatto un grosso salto in avanti: oramai avere un televisore con pannello 4K è diventato uno standard e grazie alla concorrenza tra i vari produttori i prezzi sono diventati alla portata di tutti.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui di seguito:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

-> Clicca qui OfferteDcasa -> Clicca qui.

Come ad esempio nel caso di questo smart TV Samsung QLED QE43Q60 da 43" che oggi troviamo in super promo su Amazon grazie a uno sconto speciale del 40%. Non è certo la prima volta che scoviamo un’offerta del genere sul sito di e-commerce per un televisore smart, ma questa qui è veramente unica. Si risparmiano più di 300€ per un TV con funzionalità e tecnologie avanzate, e con un rapporto qualità-prezzo davvero elevato. Le dimensioni, poi, lo rendono perfetto per qualsiasi salotto o cucina: le cornici laterali sono praticamente inesistenti e si adatta a qualsiasi spazio. Un affare da non farsi scappare per nessun motivo.

Smart TV Samsung 43 pollici

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

Smart TV Samsung QE43Q60: le caratteristiche tecniche

Una qualità nei colori davvero impareggiabile. Lo smart TV Samsung QE43Q60 è un vero modello top, sebbene il prezzo a cui lo troviamo oggi faccia pensare il contrario. Lo schermo da 43" con tecnologia QLED assicura una qualità delle immagini davvero unica, con colori intensi e vividi. E anche dopo un utilizzo intenso, l’intensità dei colori non sbiadisce. La risoluzione 4K non fa altro che arricchire ulteriormente il dispositivo. A gestire il tutto troviamo il processore 4K Lite che utilizza l’intelligenza artificiale per adattare la luminosità e l’audio in base alla tipologia di contenuto. In questo modo l’unico nostro problema sarà quello di sederci comodamente sul divano.

Per essere un vero smart TV non può mancare un hub dedicato alle app e ai contenuti on demand. Sul televisore troviamo il Samsung Smart Hub dove sono raccolte tutte le app compatibili (non mancano quelle dedicate alle piattaforma di streaming, a partire da Amazon Prime Video) e dove sono disponibili anche dei suggerimenti su cosa vedere in base alle nostre preferenze e abitudini. Presente anche un hub dedicato agli appassionati dei videogame dove sono presenti i principali giochi per Xbox e i vari servizi di cloud gaming, il tutto senza dover scaricare nulla.

Lo smart TV Samsung supporta anche gli assistenti vocali Alexa e Google Assistente. Oltre a gestire il volume o a lanciare un’app, con l’assistente vocale è possibile anche gestire i diversi dispositivi smart presenti in casa, a partire dalle lampadine e dalla telecamera.

Smart TV Samsung da 43" in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Prezzo eccezionale per questo smart TV Samsung da 43". Oggi è disponibile su Amazon a un prezzo di 479,99€, con uno sconto di ben il 40%. Il risparmio è davvero considerevole e supera i 300€. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva direttamente nella fase di check-out (riservato ai clienti Amazon Prime). Per la consegna bisogna aspettare pochissimi giorni e per fare il reso si hanno a disposizione i classici 30 giorni di tempo.

Smart TV Samsung 43 pollici

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram