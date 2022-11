Samsung, questo è lo smart TV da comprare al Black Friday: sconto esagerato

Miglior momento di questo, probabilmente, non c’è. Se avevate intenzione di cambiare il TV di casa è più che consigliabile – quasi raccomandabile – farlo ora: grazie alle offerte della settimana del Black Friday di Amazon i prezzi delle smart TV – di qualunque produttore e qualunque dimensione – non sono mai stati così convenienti.

Lo smart TV Samsung da 50 pollici della serie Q65B ne è un esempio. Grazie al pannello LED Quantum Dot e al processore Quantum 4K Lite l’esperienza visiva e l’esperienza audio è di livello assoluto. I colori sono più vividi che mai e le impostazioni delle immagini si adattano automaticamente al programma grazie all’intelligenza artificiale. Le funzionalità smart, poi, consentono di accedere a centinaia di canali e migliaia di contenuti multimediali sempre aggiornati. E grazie all’offerta per la settimana del Black Friday, potrai risparmiare il 42% del listino.

Smart TV Samsung serie Q65B da 50 pollici: scheda tecnica e funzionalità

Il segreto della qualità dello smart TV Samsung in offerta su Amazon sta nel pannello Dual LED e Quantum Dot. La combinazione di queste due tecnologie garantisce un contrasto più preciso e un volume di colore più ampio del normale. Le immagini sono così più realistiche e dettagliate, per un’esperienza visiva senza paragoni. Ovviamente, anche il processore Quantum 4K Lite contribuisce a migliorare la qualità delle immagini: sfruttando algoritmi di intelligenza artificiale è in grado di adattare in tempo reale le impostazioni e la qualità delle immagini.

L’Object Tracking Sound e l’audio adattivo, dall’altro lato, garantiscono una elevatissima qualità audio. Grazie all’OTS avrai la sensazione di essere "circondato" dall’audio del programma che stai guardando, mentre l’audio adattivo lo ottimizza in base all’analisi della scena in tempo reale, per ogni tipo di contenuto.

La piattaforma Smart Hub mette poi a disposizione funzionalità avanzate per contenuti multimediali e non solo. Potrai guardare centinaia di canali TV grazie al Samsung TV Plus o installare le app dei maggiori servizi streaming video e audio. A questo si aggiunge la possibilità di effettuare videochiamate senza utilizzare un PC o uno smartphone (è necessario utilizzare una webcam compatibile) o controllare i dispositivi della smart home compatibili grazie allo Smart Hub incluso. La compatibilità con Alexa e gli altri assistenti vocali permette di controllare il TV (e gli stessi dispositivi domotici) con semplici comandi vocali.

Smart TV Samsung 50 pollici a rate su Amazon: l’offerta

L e offerte della settimana del Black Friday hanno fatto crollare il prezzo dello smart TV Samsung da 50 pollici al minimo storico. Lo sconto del 42% sul listino permette di risparmiare ben 380 euro: comprandolo oggi lo si paga solamente 519,00 euro anziché 899,00 euro.

Gli iscritti a Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono comprare lo smart TV Samsung a rate a interessi 0 e senza costi di istruttoria. In questo modo, il Samsung QE50Q65BAUXZT costa 43,25 euro al mese per 12 mesi. Insomma, poco più che un caffè al giorno per uno dei migliori smart TV medio gamma in circolazione.

