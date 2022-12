Samsung, smart TV top a prezzo incredibile: è da acquistare subito

La scelta di uno smart TV adeguato alle proprie esigenze è meno semplice di quanto si possa immaginare. L’offerta è così ampia e così articolata che, spesso e volentieri, si rischia di acquistare degli apparecchi che vanno ben al di sopra delle proprie necessità (e del proprio budget).

Lo smart TV Samsung Serie AU7100 da 55 pollici è il giusto compromesso tra prezzo e qualità audio e video di alto livello. Grazie alla tecnologia Dynamic Crystal Color e al processore Crystal 4K processa il flusso di fotogrammi in tempo reale per offrire un’esperienza video coinvolgente, indipendentemente dal programma TV che si sta guardando. La piattaforma operativa proprietaria, invece, mette a disposizione migliaia di app da installare e accesso a contenuti multimediale di ogni genere. Insomma, tra i migliori TV sotto i 450 euro, grazie all’offerta di oggi di Amazon.

Samsung UE55AU7190UXZT, smart TV 55 pollici serie AU7100 con tecnologia PurColor e processore Crystal 4K

Samsung UE55AU7190UXZT scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

I punti di forza dello smart TV Samsung in offerta su Amazon sono la tecnologia PurColor e il processore Crystal 4K. La prima permette al pannello LCD LED di mostrare milioni e milioni di sfumature di colori differenti, mentre il processore Crystal 4K analizza in tempo reale il flusso dei fotogrammi e li ottimizza in base al programma che si sta guardando. In questo modo viene assicurata un’esperienza visiva immersiva e senza compromessi.

Il Motion Xcelerator aiuta a migliorare ulteriormente la qualità offerta dalle immagini. Questa tecnologia calcola e compensa in tempo reale il flusso dei fotogrammi, per immagini fluide in ogni occasione.

La piattaforma operativa mette poi a disposizione migliaia di app tra le quali scegliere e l’accesso a contenuti multimediali di ogni genere. Anche sul fronte delle funzionalità smart, poi, il TV Samsung in offerta su Amazon non ha nulla da invidiare rispetto ad apparecchi di qualità superiore. È infatti in grado di sincronizzarsi con smartphone e PC compatibili ed effettuare il mirroring di foto, video e programmi sullo schermo grande del TV.

Smart TV Samsung a rate senza interessi su Amazon: sconto e prezzo finale

Lo sconto di oggi sul TV Samsung da 55 pollici è tra i più interessanti su Amazon. L’apparecchio è scontato del 43% sul prezzo di listino e costa solo 429,99 euro. In questo modo si risparmiano ben 320 euro.

Gli utenti iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito al proprio account possono poi scegliere di pagare a rate a tasso zero e senza spese di istruttoria. Così facendo, lo smart TV Samsung in offerta su Amazon costa 86 euro al mese per cinque mesi.

