Smart TV Samsung in offerta: questo è il modello che devi comprare subito

Le offerte su Amazon non vanno mai in vacanza, nemmeno nelle settimane centrali di agosto. Anzi, cercando con cura sul sito di e-commerce si riescono a trovare anche ottimi affari. Un esempio? Oggi troviamo lo smart TV Samsung AU 9079 da 65 pollici al minimo storico con un super sconto del 47% che fa risparmiare più di 550€ sul prezzo di listino. Un vero affare per chi è alla ricerca di un nuovo televisore smart con dimensioni generose. E lo si può pagare anche a rate a tasso zero sfruttando il servizio messo a disposizione da Amazon.

Lo smart TV Samsung che troviamo in promo è un vero top di gamma ed è pensato per chi vuole rivivere in casa l’esperienza del cinema. I colori sono molto realistici e il contrasto ottimo, anche grazie alla presenza del potente processore Crystal 4K. E per la parte dedicata all’intrattenimento non dobbiamo avere paura: troviamo il sistema Tizen con le sue centinaia di app dedicate allo streaming. Se stavate aspettando il momento giusto per acquistare il vostro nuovo televisore, è arrivato proprio oggi: non fatevi scappare questa super offerta per uno degli smart TV più richiesti in questi giorni su Amazon e che ha anche ricevuto il bollino "Amazon’s Choice" (riservato solamente ai dispositivi che rispettano alcuni standard di qualità molto elevati).

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui in basso.

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Smart TV Samsung AU 9079: le caratteristiche tecniche

Quello che subito salta all’occhio leggendo la scheda tecnica dello smart TV Samsung AU9079 sono sicuramente le dimensioni. Lo schermo con risoluzione 4K UHD ha una diagonale da ben 65". Le dimensioni sono abbastanza grandi, ma non eccessive e il merito è del design borderless su tutti e quattro i lati. E lo si può montare anche a parete utilizzando l’attacco VESA.

La qualità delle immagini offerte dallo smart TV Samsung è davvero ottima e il merito è di diversi fattori. In primis del supporto alla tecnologia HDR che rende più luminoso ogni contenuto e della tecnologia Motion Xcelerator Turbo che permette di diminuire la latenza e di aumentare il refresh rate, soprattutto quando giochiamo. Non bisogna dimenticare la presenza del potente processore Crystal 4K che aumenta la qualità di tutti i contenuti che nativamente non sono in altissima definizione.

La parte dedicata all’intrattenimento viene gestita dal sistema operativo Tizen, sviluppato direttamente da Samsung. All’interno troviamo tutte le applicazioni più importanti per il video streaming, comprese le varie Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN e YouTube. Samsung offre gratuitamente anche l’accesso all’app Samsung TV Plus che raccoglie il meglio dei contenuti di tendenza e dedicati all’informazione.

Smart TV Samsung in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi lo smart TV Samsung AU 9079 da 65 pollici è disponibile su Amazon a un prezzo di 639€, minimo storico sulla piattaforma di e-commerce. Lo sconto è davvero molto elevato: ben il 47% e si risparmiano 560€ sul prezzo di listino. Praticamente è come se lo si pagasse la metà. C’è anche la possibilità di pagarlo in 12 rate a tasso zero: 53,25€ al mese. Lo smart TV è già disponibile in magazzino e la consegna senza costi aggiuntivi viene effettuata nel giro di pochi mesi. Se, invece, siete in vacanza lontani da casa, potete anche programmarla per quando rientrata nella vostra abitazione. E per il reso gratuito ci sono sempre 30 giorni di tempo.

Smart TV Samsung da 65 pollici