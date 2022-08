Smart TV Samsung, con questa offerta il prezzo scende vertiginosamente

In questo caldo agosto troviamo ottime offerte su tantissimi smart TV Samsung, con sconti che arrivano fino al 50% e che permettono di risparmiare centinaia di euro. L’offerta di oggi, però, è davvero sorprendente, così come il televisore di cui andremo a parlare. Infatti, la promo riguarda lo smart TV Samsung AU9079 da ben 75 pollici, dimensioni da "cinema" che permettono di vedere al meglio qualsiasi contenuto: film, serie TV, documentari e anche il proprio sport preferito. E per non farci mancare nulla c’è anche un potentissimo processore che migliora ulteriormente la qualità delle immagini e dei colori.

Lo smart TV AU9079 da 75 pollici è in offerta con uno sconto del 44% che permette di risparmiare ben 750€ sul prezzo di listino. E per non farci mancare nulla, Amazon offre anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero. Essendo uno degli smart TV più richiesti e venduti negli ultimi giorni, vi consigliamo di approfittarne immediatamente, prima che le scorte finiscano. Le dimensioni sono big, ma anche lo sconto disponibile oggi, che fa toccare il minimo storico, è sensazionale.

Smart TV Samsung 75 pollici: caratteristiche tecniche

Per chi ha un salotto abbastanza grande, avere uno smart TV con dimensioni da "cinema" può essere la scelta migliore. Televisori così grandi possono avere delle controindicazioni sulla qualità del pannello e per questo motivo bisogna trovare modelli premium con componenti di qualità elevata. Come ad esempio questo Samsung AU9079.

L’azienda sudcoreana da oramai diversi anni è diventata un punto di riferimento nel settore, grazie ai suoi prodotti affidabili e con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Il modello che troviamo oggi in offerta, come abbiamo già detto, ha uno schermo da 75" con risoluzione 4K. Non mancano delle tecnologie che aumentano la qualità delle immagini: l’HDR migliora la resa luminosa dello schermo, mentre il Motion Xcelerator Turbo permette un aggiornamento dinamico del refresh rate e rende la visione più fluida, soprattutto con videogame e contenuti sportivi. A gestire il tutto troviamo l’ottimo processore Crystal 4K che, oltre a migliorare i colori rendendoli più realistici, migliora anche la qualità dei contenuti che nativamente non sono in 4K grazie all’upscaling.

A bordo troviamo il sistema operativo Tizen sviluppato direttamente da Samsung e che viene aggiornato abbastanza frequentemente. Troviamo tutte le applicazioni più importanti per il video streaming, comprese le varie Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN e YouTube. Samsung offre anche l’accesso gratuito all’app Samsung TV Plus che offre tanti contenuti informativi ed esclusivi. Lo smart TV è compatibile anche con Alexa che permette di lanciare app, aumentare/diminuire il volume utilizzando semplicemente la propria voce.

Smart TV Samsung 75 pollici in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo lo smart TV Samsung AU9079 da 75" in offerta a un prezzo di 949€, con uno sconto del 44% rispetto a quello di listino. Per il televisore smart dell’azienda sud-coreana si tratta del prezzo più basso mai fatto registrare sulla piattaforma di e-commerce. Acquistandolo adesso il risparmio è di ben 750€ e c’è anche la possibilità in pagarlo a rate a tasso zero: 12 rate da 79,09€ al mese. Il televisore è disponibile fin da subito e per la consegna non bisogna aspettare molto. Essendo venduto direttamente da Amazon, per il reso ci sono a disposizione ben 30 giorni di tempo.