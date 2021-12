La Smart TV Samsung Crystal 4K da 43 pollici è al minimo storico

La gamma di Smart TV di Samsung ha un grande vantaggio: è molto vasta e c’è un modello per tutte le esigenze, con tutte le tecnologie disponibili (LED, Mini LED e OLED) e in tutte le diagonali. Ma ha anche uno svantaggio: i prezzi, rispetto ai concorrenti dell’estremo oriente, sono maggiori.

La qualità si paga, è noto, e quindi ben venga il corposo sconto sulla Smart TV Samsung UE43AU8070UXZT, modello a LED da 43 pollici con risoluzione 4K. Si tratta di una Smart TV non troppo grande, che può trovare un posto in qualunque stanza della casa senza ingombrare troppo: è larga 96,5 centimetri, alta 56 centimetri e spessa 25,7 centimetri, per un peso totale di meno di 9 chilogrammi. Specialmente al prezzo attuale, il minimo storico da quando questa TV è in vendita su Amazon, il modello in questione è veramente una Smart TV per tutti.

Samsung TV UE43AU8070UXZT: caratteristiche tecniche

Samsung TV UE43AU8070UXZT è il modello da 43 pollici della serie AU8000 di Samsung, una serie che dal 2021 ha rimpiazzato la precedente TU8000, mantenendo la tecnologia LED “edge“: l’illuminazione dei pixel proviene dal bordo inferiore della TV e si espande su tutto il pannello.

Pannello con risoluzione Ultra HD, cioè 4K, gestito dal processore Crystal 4K di Samsung che, tra le altre cose, si occupa anche della tecnologia Motion Xcelerator, calcolando i frame aggiuntivi che servono a rendere più fluide le immagini in caso di scene con movimenti molto veloci. Utile per i film d’azione, ma anche per gli eventi sportivi in diretta (limita l’effetto trascinamento).

Samsung TV UE43AU8070UXZT ha il doppio sintonizzatore digitale terrestre e satellitare, in entrambi i casi di seconda generazione, quindi non ci sarà alcun problema a causa dello switch off al digitale terrestre DVB-T2.

Buona la dotazione di porte: 3 HDMI, 2 USB, una LAN (ma c’è anche il WiFi 5), una uscita audio digitale ottica (ma si può connettere una soundbar anche tramite Bluetooth 5.2) e c’è la compatibilità eARC.

Infine, la parte smart: è gestita dal sistema operativo proprietario di Samsung Tizen OS, per il quale si trovano tutte le app di streaming più diffuse. Come su tutte le TV Samsung più recenti, infine, c’è il servizio Samsung TV Plus che consiste in una raccolta di canali in streaming gratuiti (sono decine).

Samsung TV UE43AU8070UXZT: l’offerta Amazon

Come già accennato la Smart TV Samsung Crystal 4K da 43 pollici è un modello che aspira ad entrare nelle case di tutti, non è un modello per pochi. Ma è un modello Samsung, quindi non deve stupire il prezzo di listino di 549 euro.

Stupirà piacevolmente, invece, l’attuale prezzo di Samsung TV UE43AU8070UXZT su Amazon: solo 376 euro (-173 euro, -31%), e il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Smart TV Samsung Crystal UHD 4K 43 pollici – Serie AU8000 – Modello 2021