Smart TV: Samsung Crystal UHD 4K da 55 pollici ora costa pochissimo

Chi dice Smart TV dice Samsung, o dice LG: sono questi i due marchi più cercati dagli amanti delle televisioni intelligenti, nonché i due più attivi sul mercato con una gamma estremamente completa di modelli, dall’entry level al top di gamma. I prezzi, però, sono da prodotto coreano e non cinese, proprio come la qualità e le funzioni offerte.

Gli acquirenti lo sanno e capiscono bene la differenza di qualità tra un prodotto di uno di queste due aziende e un equivalente low cost di una azienda semi sconosciuta. Tuttavia, è anche vero che non tutti possono permettersi una TV Samsung o una LG, a meno che non ci sia in corso qualche offerta particolarmente allettante. E’ questo il caso della Smart TV Samsung Crystal UHD 4K da 55 pollici, un buon prodotto posizionato nella parte bassa della gamma di Samsung che, al momento, è in fortissimo sconto: -38%. Non è un modello top di gamma, è vero, ma è pur sempre un televisore di grande formato, 4K e con Alexa integrata.

Samsung TV UE55AU8070UXZT: caratteristiche tecniche

La smart TV della quale stiamo parlando è la UE55AU8070UXZT, cioè il modello da 55 pollici della serie AU8000 di Samsung. Un formato generoso, che si traduce in una larghezza del televisore pari a 123 centimetri e una altezza di 74 centimetri, per una profondità di 22 centimetri, stand incluso.

La serie AU8000 è molto recente: in pratica sono i modelli 2021, che hanno rimpiazzato quelli della serie TU8000 del 2020. La tecnologia, però, è simile: si tratta di una TV con pannello LED di tipo “edge“, cioè con illuminazione dai bordi (per la precisione, su questo modello, dal basso).

Il fatto che si tratti di un prodotto di buona qualità, seppur di fascia bassa, si traduce nella mancanza di tecnologie di local dimming che, però, non comporta grossi problemi di uniformità nella luminosità del pannello.

Il processore Crystal 4K di Samsung gestisce l’elaborazione delle immagini, offrendo una buona resa del colore e una discreta compensazione del moto con la tecnologia Motion Xcelerator: in pratica vengono calcolati dei fotogrammi aggiuntivi nelle scene con movimenti molto veloci, per evitare l’effetto trascinamento (più frequente quando il segnale TV non è perfetto).

A proposito di segnale TV: la Smart TV Samsung Crystal UHD 4K della serie AU8000 integra due decoder, uno per il digitale terrestre DVB-T2 e uno per quello satellitare DVB-S2. Nessun problema, quindi, con lo switch off che parte a ottobre. Per quanto riguarda le connessioni, invece, offre 3 HDMI, 2 USB, una porta di rete LAN (ma c’è anche il WiFi 5), una uscita audio digitale ottica (ma una eventuale soundbar può sfruttare il Bluetooth 5.2) e c’è la compatibilità eARC.

La parte smart è gestita dal sistema operativo Samsung Tizen OS, che in questo caso supporta tre assistenti digitali: Samsung Bixby, Google Assistant e Amazon Alexa. Come in tutte le smart TV Samsung recenti, anche sulla Crystal UHD 4K da 55 pollici è presente il servizio Samsung TV Plus, che raggruppa decine di canali gratuiti in streaming che vanno ad aggiungersi a quelli degli abbonamenti sottoscritti dall’utente.

Samsung TV UE55AU8070UXZT: l’offerta Amazon

La smart TV Samsung UE55AU8070UXZT è quindi un modello della gamma bassa del produttore coreano, ma decisamente ricco di funzioni e con un display dalla qualità assolutamente sufficiente per l’uso generalista di tutti i giorni: questa TV non è una top di gamma, ma è più che adeguata per vedere i propri film e show preferiti e lo sport su un grande formato.

Il prezzo di listino di questo modello è di 849 euro. Non sono pochi e sul mercato molti concorrenti offrono caratteristiche simili ad un prezzo inferiore, ma senza la qualità e l’affidabilità Samsung. Il problema prezzo, però, non si pone perché adesso la Smart TV Samsung Crystal UHD 4K da 55 pollici è in sconto su Amazon a 529 euro (-320 euro, -38%, venduta e spedita da Amazon).

Un prezzo paragonabile, per capirci, a quello di una Hisense di dimensioni e caratteristiche simili.

Smart TV Samsung Crystal UHD 4K – Serie AU8000 – Modello 2021