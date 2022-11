Smart TV Samsung, prezzo crollato: offerta da non perdere

Si fa presto a dire smart TV low cost. Anche se i prezzi dei televisori si sono abbassati notevolmente rispetto a qualche anno fa, bisogna comunque fare attenzione. Spesso, infatti, all’abbassarsi del prezzo corrisponde un netto calo nella qualità delle immagini e delle funzionalità smart offerte.

Non è il caso del Samsung UE50AU7190UXZT, smart TV 50 pollici Samsung oggi in offerta al prezzo più basso del web su Amazon. L’apparecchio del produttore sudcoreano sfrutta algoritmi di intelligenza artificiale per offrire la miglior esperienza visiva possibile; le funzionalità smart, invece, permettono di accedere a contenuti di ogni tipo con una semplice connessione Internet. Insomma, un televisore valido e versatile, mai così economico come oggi.

Samsung UE50AU7190UXZT, smart TV 4K 50 pollici con processore Crystal 4K e tecnologia PurColor

Samsung UE50AU7190UXZT scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

La brillantezza dei colori e il realismo delle immagini sono i due aspetti che colpiscono maggiormente non appena si accende lo schermo del Samsung UE50AU7190UXZT. Merito del processore a intelligenza artificiale Crystal 4K e della tecnologia PurColor, che permettono al pannello LCD LED di esprimere un’ampissima gamma di sfumature di colori e immagini vivide e ben saturate.

L’esperienza visiva è poi resa ancora migliore dalla tecnologia Motion Xcelerator, che analizza in tempo reale il flusso dei fotogrammi, calcolando e compensandone il numero in base ai contenuti. In questo modo, il TV Samsung in offerta su Amazon è in grado di mostrare il numero corretto di fotogrammi sia che si sta guardando un film o una serie TV o nel caso in cui si stia giocando con la propria console preferita.

Sul fronte delle funzionalità smart, poi, lo smart TV low cost di Samsung ha ben poco da invidiare anche a dispositivi di fasce di prezzo superiori. Oltre a poter installare le app dei servizi di streaming video ai quali si è iscritti, la piattaforma Samsung TV Plus mette a disposizione un numero elevato di canali TV virtuali e contenuti accessibili via web. Il televisore, poi, supporta alla perfezione il mirroring da PC e smartphone e può essere utilizzato per lo smart working o vedere su TV le foto e i video archiviati sul telefonino.

Smart TV Samsung a rate su Amazon: sconto e prezzo

Comprare oggi lo smart TV Samsung 4K da 50 pollici è più conveniente che mai. Per una doppia ragione. Da un lato troviamo lo sconto del 42% sul listino che fa scendere il prezzo al minimo storico. Il televisore del produttore sudcoreano costa 350,33 euro, con un risparmio di quasi 250 euro rispetto al costo originario dell’apparecchio. A questo si aggiunge la possibilità, per gli iscritti ad Amazon Prime, di poter pagare il TV a rate senza interessi e senza costi di istruttoria. In questo modo, il Samsung UE50AU7190UXZT costa 70,07 euro al mese per cinque mesi.

