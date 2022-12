Samsung, sconto imperdibile sugli smart TV top: prezzo stracciato

Di smart TV è ormai pieno il mercato. Basta fare un giro in un qualunque negozio di elettronica di consumo o in uno e-commerce di settore per trovare decine e decine di modelli in ogni fascia di prezzo. Una tale abbondanza, però, il più delle volte complica la scelta e rischia di portare fuori strada chi deve comprare.

Quando si sceglie uno smart TV, dunque, bisogna fare attenzione alle caratteristiche dell’apparecchio e al prezzo di listino. C’è il pericolo di comprare un TV con caratteristiche di cui non abbiamo bisogno e di pagarlo più di quanto effettivamente valga. Gli smart TV Samsung della serie Q60B con tecnologia QLED garantiscono invece un’ottima qualità video a un prezzo decisamente interessante. E grazie all’offerta top di oggi, il modello da 43 pollici e quello da 50 pollici costano pochissimo: -40% sul prezzo di listino.

Smart TV Samsung QLED serie Q60B da 43 pollici

Smart TV Samsung QLED serie Q60B da 50 pollici

Samsung smart TV QLED Serie Q60B scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il vero punto di forza degli smart TV Samsung Q60B sta nel pannello QLED con tecnologia Quantum Dot, in grado di mostrare oltre 1 miliardo di sfumature di colore. In questo modo, le immagini sono più realistiche e vivide che mai: l’esperienza visiva è immersiva e totalizzante. Ma non solo: il Qauntum HDR con mappatura dinamica di ogni fotogramma migliora ed esalta contrasto e dettagli delle immagini, per una qualità senza paragoni.

L’Object Tracking Sound e l’Adaptive Sound garantiscono risultati simili sul fronte dell’audio. La prima di queste due tecnologie garantisce un’audio tridimensionale e immersivo; la seconda analizza il flusso sonoro in tempo reale per ottimizzare le impostazioni in base al programma che si sta guardando.

La piattaforma multimediale Samsung dà poi accesso a migliaia e migliaia di contenuti di ogni genere ogni volta che vuoi. Samsung TV Plus ti mette a disposizione centinaia di canali da tutto il mondo, mentre lo Smart Hub mette in evidenza quelli più in linea con le tue preferenze. Puoi ovviamente installare le app dei servizi streaming più conosciuti e utilizzare il TV per realizzare videochiamate o fare il mirroring da PC e smartphone.

Smart TV Samsung a prezzo mai visto prima: sconto e prezzo finale

Gli smart TV Samsung serie Q60B non sono solamente apparecchi validi e versatili ma, come accennato, grazie all’offerta top di oggi sono anche decisamente convenienti. Sia il modello da 43 pollici sia il modello da 50 pollici possono essere acquistati con uno sconto sul listino del 40%, che permette di risparmiare in entrambi i casi oltre 300 euro sul prezzo consigliato dal produttore sudcoreano.

Il Samsung Q60B da 43 pollici costa 480,65 euro anziché 799,00 euro; il Samsung Q60B da 50 pollici costa 560,73 euro anziché 949,00 euro.

