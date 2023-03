Smart TV Samsung da 50”, prezzo crollato: oggi costa la metà

Una delle migliori offerte della settimana è attiva già da oggi e riguarda uno dei dispositivi tecnologici più amati e desiderati dagli utenti: lo smart TV. E non si tratta di un televisore qualsiasi, bensì di uno dei migliori top di gamma lanciati in questi ultimi mesi da Samsung. Ci riferiamo al modello QLED Q60B da 50" disponibile su Amazon con uno sconto monstre del 47% che praticamente ce lo fa pagare la metà rispetto a quello di listino. Il risparmio netto è di 450€ e il prezzo scende al minimo storico. Il rapporto qualità-prezzo è eccezionale: a meno di 500€ è difficile trovare un televisore con le stesse caratteristiche e qualità.

Lo smart TV Samsung ha uno schermo con risoluzione 4K UHD, uno standard per televisori con queste dimensioni. La qualità dei colori e delle immagini è elevatissima grazie alla presenza della tecnologia QuantumDot e del processore 4K Lite che interviene direttamente anche sull’audio, variando il volume in base alla tipologia del contenuto. Supporta anche gli assistenti vocali Alexa e Google Assistente con i quali poter gestire facilmente il televisore e anche i prodotti della smart home. Non approfittare di questa super promo può essere un grande errore.

Smart TV Samsung Q60B: le caratteristiche tecniche

Uno smart TV che si colloca nella fascia alta del mercato, anche se oggi lo si paga quanto un medio di gamma. Il televisore Samsung Q60B è quanto di meglio possa offrire il mercato oggi. Vediamo nel dettaglio la scheda tecnica.

Dispone di uno schermo da ben 50" con risoluzione 4K UHD con tecnologia Quantum Dot per una riproduzione dei colori strabiliante e con pochi eguali sul mercato. La qualità delle immagini è elevata grazie a colori intensi e contrasti decisi. In questo modo tutto sembra più realistico, anche grazie all’aiuto dell’HDR. A supporto troviamo anche il processore 4K Lite che interviene direttamente sulla qualità dei contenuti e sull’ottimizzazione delle impostazioni audio, in modo che tutto sia sempre perfetto.

Altro punto forte è il Samsung Smart Hub, la piattaforma integrata nel TV che permette di gestire tutte le applicazioni e i propri programmi preferiti. Grazie all’interfaccia intuitiva si può cambiare velocemente film o serie TV e scegliere quale app si vuole lanciare. Sono supportate tutte le principali piattaforme di video streaming: Amazon Prime Video, Netflix, DAZN, YouTube, Apple TV e Disney+.

Lo smart TV si adatta perfettamente anche ai videogame, grazie alla presenza del Samsung Gaming Hub, una piattaforma nel quale trovare tutto quello che occorre per giocare al meglio. Il televisore è anche compatibile con Alexa e Google Assistant: oltre a gestire volume o a lanciare la serie TV che si vuole vedere, è possibile anche controllare i vari dispositivi smart presenti in casa. Difficile trovare un TV più completo e che costi così poco.

Smart TV Samsung Q60B da 50 pollici in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Uno sconto mai visto prima per uno smart TV di questo tipo. Oggi su Amazon troviamo il televisore intelligente Samsung QE50Q60B in offerta con uno sconto del 47% a un prezzo di 499€. Una super promo che permette di risparmiare ben 450€ sul prezzo di listino e di approfittare del minimo storico. C’è anche la possibilità di pagare a rate utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis. Lo smart TV è già disponibile e la consegna viene gestita da Amazon: arriva a casa tua nel giro di pochissimo tempo. Per il reso si hanno 30 giorni di tempo.

