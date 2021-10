Due Smart TV Samsung 4K QLED a un prezzo irresistibile

E’ un ottimo momento per comprare una Smart TV 4K di grandi dimensioni: l’offerta non è mai stata così ampia, ci sono modelli per tutte le tasche e i grandi produttori coreani e giapponesi, cioè Samsung, LG e Sony, scontano molto spesso prodotti assai interessanti. Dal punto di vista delle tecnologie, però, la scelta resta sempre la classica: LCD oppure OLED?

Entrambe le scelte hanno vantaggi e svantaggi: i pannelli LCD sono più luminosi ed economici, ma non hanno neri e contrasti molto netti, al contrario degli OLED che scontano una luminosità minore e un prezzo maggiore, ma sono il top in quanto a colori. A scompigliare un bel po’ le carte, però, recentemente è arrivata la tecnologia QLED di Samsung che ha permesso di superare almeno in parte i limiti dei televisori LCD in quanto a colori: non siamo ancora ai livelli di un pannello OLED, ma la differenza rispetto ad un LCD non Quantum Dot si vede a occhio nudo. L’idea di Samsung è quella di diffondere il più possibile la tecnologia QLED anche nella fascia media del mercato TV, non solo in quella alta, e per questo oggi possiamo acquistare ben due Smart TV Samsung 4K QLED di generose dimensioni a un prezzo irresistibile.

Smart TV Samsung QLED serie Q80A: caratteristiche tecniche

Entrambi gli smart TV che Samsung sta “spingendo" in questi giorni appartengono alla serie Q80, presentata nella prima metà del 2021 e, quindi, assai recente. La serie Q80 è al momento la migliore della gamma QLED con pannello “Full Array“, cioè a illuminazione diretta e refresh rate di ben 120 Hz. Disponibile in quattro formati (55, 60, 65 e 75 pollici), la serie Q80 al momento offre un corposo sconto sui modelli da 50 e 65 pollici.

Per la precisione si tratta dei modelli QE50Q80AATXZT e QE65Q80AATXZT, entrambi con elettronica basata sul processore Quantum 4K per l’elaborazione degli algoritmi di intelligenza artificiale, che migliorano l’immagine agendo soprattutto sui colori e il contrasto. La serie Q80 è compatibile con i formati HDR, HDR 10+, HLG ed è dotata di funzioni di “local dimming" per rendere al meglio le sfumature più scure.

Per quanto riguarda l’audio, invece, la potenza è bassa ma superiore alla media: 40 Watt. Quello che più importa, però, è la configurazione 2.2 con woofer per i bassi e tecnologia OTS (Object Tracking Sound), che modula il suono per dare l’impressione che segua ciò che accade nelle scene del film. C’è comunque la possibilità di aggiungere una soundbar, che se è di Samsung può dialogare direttamente con la TV tramite la tecnologia Q-Symphony: la soundbar non sostituisce l’audio integrato nella Smart TV, ma si aggiunge ad esso per offrire più potenza e spazialità.

A gestire le funzioni smart, infine, ci pensa l’ormai ben noto sistema operativo proprietario Samsung Tizen, per il quale esistono le app di tutte le più diffuse piattaforme di streaming.

Smart TV Samsung QLED serie Q80A: l’offerta Amazon

I modelli della serie Q80 di Samsung, quindi, vanno posizionati in una fascia abbastanza alta del mercato dei TV LCD grazie al pannello QLED, all’elevato refresh rate, al buon processore di immagini e ad un audio sopra la media. Infatti non sono economici.

Samsung QE50Q80AATXZT da 50 pollici, ad esempio, ha un prezzo di listino di 1.299 euro: gli smart TV veramente economici di questa diagonale costano anche meno della metà. Come già accennato, però, Samsung sta spingendo moltissimo i modelli QLED e, infatti, il QE50Q80AATXZT oggi si compra sul sito del produttore a 949 euro.

Tuttavia, come spesso accade, è su Amazon che si spende ancora meno: la Smart TV Samsung QLED 4K da 50 pollici è infatti in vendita a 808 euro (-490 euro, -38%).

Samsung QE50Q80AATXZT da 50 pollici – Pannello QLED 4K a 120 Hz

Anche il modello da 65 pollici è in sconto: su Amazon da un prezzo di listino di 1.999 euro si passa a 1.299 euro (-800 euro, -40%).

Samsung QE50Q80AATXZT da 65 pollici – Pannello QLED 4K a 120 Hz