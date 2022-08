Smart TV Sharp in offerta al minimo storico: prezzo in picchiata

Se siete alla ricerca di uno smart TV lowcost, oggi c’è l’offerta giusta per voi. Su Amazon troviamo il televisore intelligente Sharp Aquos 32DC6E con schermo da 32 pollici in offerta al prezzo più basso di sempre grazie allo sconto del 34%. Si tratta di una promo speciale per un ottimo smart TV compatto, perfetto per chi ha una casa al mare e non vuole spendere delle cifre folli per acquistare un nuovo apparecchio. Anche le dimensioni sono perfette: lo smart TV Sharp occupa pochissimo spazio, anche grazie a bordi praticamente assenti.

Trovare di meglio a meno di 200€ è davvero difficile: il televisore assicura buone immagini e utilizza delle tecnologie ad hoc che permettono di migliorare la fluidità dei contenuti. E poi troviamo anche un audio da smart TV top di gamma: gli altoparlanti sono realizzati da harman/kardon, una sicurezza quando si parla di audio. E non può mancare un sistema operativo che supporta tutte le principali app per il video streaming. Insomma, uno smart TV versatile e soprattutto molto economico, esattamente quello che ci serve in vacanza. L’offerta non ha una data di scadenza e potrebbe finire a breve: il dispositivo è molto richiesto.

Smart TV Sharp Aquos 32DC6E: la scheda tecnica

Per essere uno smart TV lowcost, lo Sharp Aquos 32D6E ha caratteristiche molto interessanti. Possiamo dire che al momento è uno degli smart TV con il miglior rapporto qualità-prezzo disponibili sul mercato.

Il televisore smart ha uno schermo da 32" con risoluzione HD Ready, uno standard per apparecchi con queste dimensioni. Per migliorare la qualità delle immagini, Sharp ha sviluppato delle tecnologie ad hoc come "Active Motion 200" che utilizza il potente processore per rendere i contenuti più fluidi e meno sfocati. Molto utile soprattutto con film, serie TV e sport. Ottimo anche il comparto audio realizzato da harman/kardon e che utilizza la tecnologia DTS Studio Sound per garantire un suono da "cinema".

A bordo troviamo il sistema operativo proprietario, sviluppato direttamente da Sharp e che supporta tutte le principali applicazioni. Troviamo Netflix, Amazon Prime Video, Netflix e anche piattaforme per ascoltare in streaming la nostra musica preferita. L’interfaccia è realizzata con cura e facilita l’interazione con le app. Inoltre, c’è anche la funzionalità "Wireless TV Connection" che permette di collegare il proprio dispositivo Android con lo smart TV e proiettare sullo schermo immagini e video presenti sul cellulare.

Infine, un’ultima caratteristica da non sottovalutare: è già pronto per il nuovo digitale terrestre e non bisogna acquistare nessun decoder aggiuntivo.

Smart TV Sharp Aquos 32DC6E in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo lo smart TV Sharp Aquos 32DC6E in offerta a un prezzo di 189,99€, con uno sconto di ben il 34% rispetto a quello di listino. Acquistandolo adesso il risparmio è di poco inferiore ai 100€ e lo si può pagare anche in 5 rate da 38€ a tasso zero (servizio offerto direttamente da Amazon e che si può attivare nella pagina prodotto). Lo smart TV è già disponibile per essere spedito e la consegna avviene nel giro di un paio di giorni.

Smart TV Sharp Aquos 32DC6E