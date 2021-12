Smart TV Sharp Aquos al minimo storico: l’offerta speciale di oggi

Natale è sempre più vicino e oramai trovare delle offerte top è diventato complicato anche su Amazon. Cercando per bene, però, si riescono ancora a trovare delle promozioni last minute che permettono di acquistare prodotti top a prezzi super scontati. Come, ad esempio, gli smart TV Sharp Aquos, disponibili su Amazon con sconti molto interessanti e in diverse dimensioni.

Si parte dal modello più piccolo da 24” in offerta con ben il 21% di sconto e si arriva a quello più grande da 43” disponibile con uno sconto del 14%. Per tutti i modelli si tratta del prezzo più basso di sempre sulla piattaforma di e-commerce. Purtroppo, data la vicinanza del Natale non è assicurata la spedizione entro il 25 dicembre: con molta probabilità acquistandolo oggi si riceve lo smart TV il primo giorno utile dopo le festività natalizie. I modelli Sharp Aquos in offerta sono smart TV con un ottimo rapporto qualità-prezzo: utilizzano il sistema operativo Android TV, hanno dei pannelli di buona qualità e permettono l’accesso a un numero elevato di applicazioni.

Smart TV Sharp Aquos in offerta: le caratteristiche

I quattro modelli di smart TV Sharp Aquos si differenziano soprattutto per una caratteristica: la dimensione e la tipologia dello schermo. Partiamo dal modello più piccolo: lo smart TV Sharp Aquos 24Bi6E con pannello da 24” con risoluzione HD Ready. A bordo troviamo il sistema operativo Android TV (come su tutti gli altri modelli) che permette di installare un numero praticamente infinito di applicazioni, tra cui tutte quelle dedicate allo streaming video: Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, YouTube e DAZN. Già pronto per il nuovo digitale terrestre.

Molto simile nelle caratteristiche è lo smart tv Sharp Aquos 32DC6E, con schermo da 32”, anche in questo caso con risoluzione HD Ready. Per fare un salto di qualità sotto il profilo del pannello, bisogna aumentare le dimensioni (e anche il prezzo): sul modello da 43” troviamo uno schermo con risoluzione 4K Ultra HD e un sistema audio realizzato da Harman Kardon. Infine, è disponibile su Amazon al minimo storico anche lo smart TV Sharp Aquos 50DL6E con pannello da 50” con risoluzione 4K.

Smart TV Sharp Aquos in offerta: prezzo e sconto

Gli smart TV Sharp Aquos in offerta sono quattro che, come abbiamo visto, si differenziano per dimensioni e per alcune caratteristiche interne. Concentriamoci sui prezzi: lo smart TV Sharp Aquos 24Bi6E è in offerta a 219,99€ con uno sconto del 21% sul prezzo di listino. Comprandolo oggi si risparmiano 60€. Al momento è il televisore più venduto su Amazon. Disponibile il pagamento a rate a tasso zero: 5 rate da 44€ al mese.

Il modello da 32” costa un po’ di più: 259,99€ invece di 329€. Anche in questo caso è presente il pagamento a rate a tasso zero. Per chi vuole un modello più grande, in offerta c’è anche la versione da 43”: 399,99€ invece di 469€. Pagamento a rate a tasso zero (5 rate da 80€).

Disponibile al prezzo più basso di sempre anche lo smart TV Sharp Aquos 50DL6E con pannello da 50”: lo trovi su Amazon a 459€. Lo puoi pagare a rate a tasso zero: 5 rate da 91,80€. Per tutti e quattro i modelli il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2022.

