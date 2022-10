Smart TV OLED: la top di gamma è in offerta con lo sconto

La qualità si paga, e anche caro: un detto che sembra coniato appositamente per descrivere le Smart TV OLED, tecnologia raffinatissima ma, purtroppo, ancora molto costosa. Questi televisori sono il sogno di tutti gli amanti dell’Home Cinema e non certo per puro caso: la tecnologia OLED è sempre garanzia di elevata qualità, per questioni tecniche è praticamente impossibile trovare oggi sul mercato una Smart TV OLED scadente. Ci sono, però, tanti modello di altissima qualità e prezzo altrettanto alto, come questa Sony Bravia XR da 55 pollici che, per fortuna, oggi è in sconto su Amazon.

Sony Bravia XR-55A90J: scheda tecnica

Sony Bravia XR-55A90J è una Smart TV da 55 pollici, con risoluzione 4K e pannello OLED con refresh rate di 120 Hz. Praticamente niente di meno di quello che ci si aspetta oggi da una TV di fascia premium.

Come è noto i display OLED sono ottimi per qualità dei colori riprodotti e per profondità dei neri e questo Sony non è affatto da meno, anche grazie alle tecnologie XR OLED Contrast Pro (che ottimizza il contrasto) e XR Motion Clarity (che ottimizza la fluidità delle immagini). Non manca la compatibilità con i formati HDR10, HLG, Dolby Vision.

Non manca nemmeno la possibilità di sfruttare numerose modalità preimpostate di ottimizzazione delle immagini (Vivace, standard, cinema, IMAX Enhanced, gioco, grafica, foto, Dolby Vision Bright, Dolby Vision Dark, Netflix Calibrated), se non ci si vuole addentrare nella complessa, ma potente, modalità personalizzata.

Molto raffinato anche l’impianto audio, che è integrato nel pannello della TV e si chiama Acoustic Surface Audio+: in pratica il suono viene direttamente dallo schermo, perché gli speaker sono inseriti nel display. E sono 4: due altoparlanti stereo e due woofer dedicati ai bassi, per un totale di 60 watt. Il tutto con il supporto ai formati DTS Digital Surround, Dolby Audio, Dolby Atmos.

Molto ricca la dotazione di porte e connessioni wireless: Bluetooth 4.2, WiFi 5, Digitale Terrestre DVB-T2 e Satellitare DVB-S2, 4 porte HMDI 2.1 con eARC, una uscita digitale ottica, una per le cuffie cablate, 2 USB.

La parte smart è basata su Android TV con interfaccia Google TV, quindi c’è la compatibilità con decine e decine di app per lo streaming e la possibilità di usare i comandi vocali di Google Assistant.

Sony Bravia XR-55A90J: l’offerta Amazon

Le Smart TV OLED sono quelle più costose, la parte alta della gamma di tutti i migliori produttori, e Sony Bravia XR-55A90J non fa eccezione: in questo modello ad una altissima tecnologia e qualità offerta al cliente corrisponde un prezzo altrettanto alto: 2.249 euro.

Grazie all’offerta in corso su Amazon, però, è possibile acquistare questa Smart TV a un prezzo scontato: 1.999 euro (-11%,-250 euro). Non è moltissimo, ma su un prodotto del genere è uno sconto decisamente buono.

Smart Tv Sony Bravia XR-55A90J – Diagonale 55 pollici – Tecnologia OLED