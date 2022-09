Smart TV Sony: primi sconti sui modelli 2022

Dopo la stagione dei grandi annunci delle nuove gamme di Smart TV 2022 (a inizio anno), dopo l’arrivo sul mercato dei primi modelli (in primavera-estate), inizia adesso la stagione d’oro degli affari grazie ai primi modelli che iniziano ad andare in sconto. Tra di essi, anche alcuni modelli di fascia alta e dal prezzo elevato, che grazie agli sconti diventano interessantissimi.

Ad esempio due Smart TV Sony che hanno debuttato al CES di gennaio e che sono arrivate sul mercato italiano solo pochi mesi fa: stiamo parlando dei modelli XR5590S e XR5090S da 50 e 55 pollici, entrambi in offerta su Amazon.

Sony Bravia XR 55 pollici e 50 pollici: caratteristiche tecniche

Le Smart TV Sony Bravia XR modello XR5590S da 55 pollici e modello XR5090S da 50 pollici, condividono la stessa scheda tecnica e differiscono solo per la diagonale dello schermo. Sono dotate di un pannello LED (da 50 o da 55 pollici) con risoluzione 4K, refresh rate fino a 120 Hz, di tipo Full Array (cioè dotato di retroilluminazione uniforme, su tutto lo schermo).

Al centro della scheda tecnica c’è il Sony Cognitive Processor XR, il chip che ha il compito di migliorare la qualità dell’audio e delle immagini ed eseguire l’upscaling, cioè di portare alla risoluzione 4K le immagini trasmesse a risoluzione inferiore. Comprese quelle del Digitale Terrestre.

Tra le ottimizzazioni eseguite dal chip ci sono la XR Contrast Booster, che migliora il contrasto, XR Motion Clarity, che migliora le immagini in movimento veloce, e XR Triluminos Pro, che migliora la riproduzione dei colori. Non manca la compatibilità con i formati HDR, compresi Dolby Vision Bright, Dolby Vision Dark, Imax Enhanced. C’è poi la calibrazione automatica dei contenuti Netflix, che li rende fedelissimi all’originale.

La parte audio ha una potenza di 20W totali, erogati da quatto altoparlanti integrati nel pannello dello schermo grazie alla tecnologia Acoustic Multi-Audio. Questo permette di rendere molto più sottile la TV.

La tecnologia Acoustic Auto Calibration, invece, ottimizza in modo automatico l’audio riprodotto in base alle caratteristiche della stanza in cui è posizionata la TV (fa dei test sull’eco, grazie ai microfoni integrati). Oppure è possibile scegliere una delle modalità di ascolto preimpostate: Standard, Dialogo, Cinema, Musica, Sport, Dolby.

Inoltre, ci sono le funzioni dedicate ai gamer di alto livello: oltre alla possibilità di mostrare contenuti in 4K a 120 Hz, c’è la compatibilità con HDMI 2.1, il Variable Refresh Rate (VRR) e l’Auto Low Latency Mode.

Numerose le connessioni disponibili, tra le quali citiamo WiFi 5, Bluetooth 4.2, ingresso per antenna del Digitale Terrestre e Satellitare, 4 HDMI, 2 porte USB.

La parte smart è gestita da Android TV con Google TV, cosa che garantisce la massima compatibilità con tutte le app di streaming, permette l’uso dei comandi vocali di Google Assistant e Amazon Alexa e, volendo, permette anche di gestire i dispositivi smart della casa direttamente dalla TV.

Sony Bravia XR: l’offerta Amazon

La Smart TV Sony Bravia XR da 55 pollici ha un prezzo di listino abbastanza alto, ma che rispecchia in pieno la scheda tecnica: 1.599 euro. Grazie all’offerta in corso su Amazon è possibile acquistare il televisore a 1.299 euro (-19%, -300 euro).

La Smart TV Sony Bravia XR da 50 pollici costa invece 1.399 euro, ma grazie all’offerta in corso su Amazon il prezzo scende a 1.199 euro (-14%, -200 euro).

