Smart TV TCL 50 pollici: l’offerta Amazon è da prendere al volo

Se c’è una cosa che non manca, per fortuna, nel mercato delle Smart TV è la scelta: decine e decine di modelli, con formati che partono dai 32 pollici e arrivano ormai a 100 e più. Chiaramente anche i prezzi variano in modo esponenziale e, per la maggior parte degli utenti, posizionarsi "nel mezzo" è sempre la scelta giusta. Il taglio da 50-55 pollici è quello preferito, specialmente se ad un prezzo sotto i 500 euro. Un esempio perfetto di questo tipo di prodotti è la Smart TV TV 50C721, che al momento è anche in sconto su Amazon.

TCL per la sua smart TV 50C721 4K da 50 pollici ha scelto il sistema operativo Android TV, creato da Google per le Smart TV per provare a replicare il successo già avuto con Android sugli smartphone: un OS universale, uguale su tutte le TV e compatibile con migliaia di app. Inoltre il taglio da 50 pollici rende questa Smart TV perfetta da abbinare a ogni ambiente della casa: né troppo grande e né troppo piccola, TCL 50C721è una Smart TV alla quale non manca praticamente nulla di quanto possa essere cercato dallo spettatore medio. Insomma, l’offerta Amazon è un’ottima occasione per valutare un acquisto da godere anche il prossimo inverno.

TCL 50C721: caratteristiche tecniche

La Smart TV TCL 55C721 è un televisore da 50 pollici della serie C721 e ha una risoluzione di 4K, con pannello LCD Quantum Dot (QLED) e frequenza di aggiornamento di 60 Hz.

Il processore è l’IPQ 2.0 Engine la TV che supporta HDR10+ e il Dolby Vision, che migliorano la qualità dell’immagine aumentando la gamma cromatica.

Per quanto riguarda l’audio, è presente il supporto a Dolby AC4, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, riprodotto dai soliti 2 speaker da 10+10 watt. L’equalizzazione, come in tutte le Smart TV TCL più recenti, è firmata da Onkyo.

La connettività della Smart TV TCL 50 C721 è assicurata dalle 2 porte HDMI 2.0b, 2 porte USB e una porta LAN per la rete cablata (ma c’è anche il WiFi), una uscita ottica digitale, la presa per le cuffie.

Come già accennato, la parte smart è gestita dal sistema operativo di Google: Android TV 11. Ciò vuol dire che potremo avere a disposizione tutte le app più usate: Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+ e tante altre. Non manca neanche la compatibilità con i comandi vocali di Google Assistant e Amazon Alexa.

TCL 50C721: l’offerta Amazon

La Smart TV TCL 50C721, dunque, è un modello veramente adatto a un po’ tutti, il classico TV medio di buona qualità che, se si trova al prezzo giusto, va preso subito. D’altronde, questo Smart TV ha già un ottimo prezzo di listino: costa infatti 429 euro. Adesso è anche scontata su Amazon e costa 379,90 (-11%, -49 euro euro).

TCL 50C721, Smart Android TV 50 Pollici. QLED TV, 4K Ultra HD con Audio Onkyo QLED: la tecnologia Quantum Dot riproduce un miliardo di colori e sfumature diverse per immagini vivide e reali

4K HDR PRO, combinato con la tecnologia Quantum Dot offre un'esperienza High Dynamic Range (HDR) superiore, con colori accurati e dettagli precisi

Android TV per un intrattenimento semplice e senza limiti; tutti i contenuti che ami, esattamente come li vuoi

Controllo vocale Hands-Free (senza mani): gli Android TV di TCL rendono la tua più semplice e smart, solo con l’uso della tua voce

Works with Alexa: controlla questo TV solo tramite la tua voce, grazie ai dispositivi Alexa