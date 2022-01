TCL 50 pollici 4K: ottimo Smart TV al minimo storico

Gli italiani amano le Smart TV, specialmente quelle da 50 pollici. E’ proprio questo, infatti, il formato che in molti ritengono ideale perché è grande, ma non troppo, e permette di godere realmente dei vantaggi della risoluzione 4K, senza però avere il prezzo proibitivo dei formati dalla diagonale maggiore, cioè 55, 65, 75 pollici o addirittura oltre.

Tra gli Smart TV economici da 50 pollici, già da diversi anni, si sono imposti i prodotti di TCL. Il colosso cinese dell’elettronica, infatti, è riuscito a farsi un’ottima fama grazie a prodotti di qualità più che buona, ma a prezzo basso. In più, questi prodotti sono spesso selezionati da Amazon e messi in forte sconto, cosa che li rende ancor più convenienti agli occhi del potenziale acquirente. Il risultato è facile da prevedere: migliaia e migliaia di pezzi venduti, con la maggior parte degli utenti più che soddisfatta per aver fatto un vero affare. Come nel caso della Smart TV TCL 50BP615, un modello da 50 pollici 4K che è al momento talmente scontato su Amazon da essere al minimo storico. Quanto costa? Pochissimo, per essere un 50 pollici.

TCL 50BP615: caratteristiche tecniche

Lo Smart TV TCL 50BP615 è un modello con diagonale di 50 pollici, risoluzione Ultra-HD 4K, un pannello LED con refresh rate da 60 Hz e tecnologia Micro Dimming Pro per migliorare il contrasto tra le zone più chiare e quelle più scure delle immagini e, per finire, con sistema operativo Android TV.

Il modello in questione è ovviamente compatibile con HDR10 e HLG, due standard che aumentano parecchio la brillantezza e la saturazione dei colori riprodotti. Discreta la dotazione di porte disponibili: 3 HDMI 2.0, 2 USB 2.0, una porta Lan per la connessione cablata a Internet, un ingresso ottico digitale, jack per le cuffie da 3,5 millimetri.

Naturalmente la connessione al router di casa può avvenire anche tramite WiFi, mentre la connessione ad una soundbar esterna si può effettuare anche tramite Bluetooth. Per quanto riguarda l’audio, invece, troviamo un sistema stereo 8+8 watt (niente di che, come su tutte le Smart TV recenti).

TCL 50BP615: l’offerta Amazon

TCL 50BP615 ha un prezzo di listino già abbastanza vantaggioso, pari a 549 euro, ma per molto tempo è stata in sconto su Amazon a 449 euro, scendendo quindi sotto la soglia psicologica dei 500 euro (cioè 10 euro a pollice).

Da poche ore, però, il prezzo di questa Smart TV TCL 4K da 50 pollici è ancor più basso: TCL 50BP615 ha toccato il minimo storico su Amazon a 399,99 euro (-150 euro, -27%). Con un prezzo di appena 8 euro a pollice questa televisione è realmente conveniente.

TCL 50BP615 – Smart TV 4K da 50 pollici