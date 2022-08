TCL: la Smart TV 4K da 55 pollici è in offerta: da non perdere

Con l’arrivo dell’autunno e delle giornate più fredde ci sarà sicuramente maggiore desiderio di accomodarsi sul divano o sulla poltrona preferita per guardare film, sport o serie TV. In questo caso, un buon televisore, dall’ampia diagonale può apportare moltissima soddisfazione. Difatti, la Smart TV ideale per molti, e per questo più venduta, è di circa 50 o 55 pollici: né troppo grande e né troppo piccola.

Tra le Smart TV da 55 pollici arrivate recentemente sul mercato italiano, troviamo la serie C63 di TCL presentata lo scorso aprile e arrivata poco dopo. Una serie composta da apparecchi televisivi di fascia bassa, di fatto buone Android TV, proposte in diversi tagli, tra cui il 55 pollici. Fascia bassa ma con tecnologia QLED, si basa sulla tradizionale tecnologia LCD arricchita da uno strato di "Quantum Dot" per rendere più vivi i colori. La Smart TV TCL 55C639 da 55 pollici ha dunque tutte quelle doti necessarie per candidarsi a migliore complice delle serate invernali nelle case di moltissimi italiani, che cercano una buona TV di grandi dimensioni, ma economica. Oggi anche più economica rispetto al prezzo di listino, già basso, grazie all’offerta Amazon.

TCL 55C639: caratteristiche tecniche

La serie di Smart TV TCL C63 è composta di una gamma di TV con pannello LCD di tipo QLED, con microdimming, risoluzione 4K e refresh rate di 60 Hz. Si tratta di televisori di buona qualità, ma che puntano soprattutto sul prezzo basso e su un design molto pulito e rigoroso, con cornici ridotte al minimo per assicurare la più ampia superficie di visione.

Per quanto economica, la serie C63 è recentissima: la Smart TV TCL 55C639 è infatti un modello 2022, di ultima generazione, dotato del processore IPQ 2.0 Engine in grado di elaborare gli algoritmi di compensazione del moto (le immagini in movimento veloce non tremano e non si "trascinano").

C’è poi la compatibilità con i principali standard HDR: DR10, HDR HLG, HDR10+, Dolby Vision e Dolby Vision IQ. La sezione audio è composta da due speaker da 15 watt ciascuno, per un totale di 30 watt. C’è la compatibilità con Dolby AC4, Dolby TrueHD e Dolby Atmos.

La parte smart è delegata al sistema operativo standard Android TV, con interfaccia Google TV, che come è noto ha la massima compatibilità con tutte le principali app di streaming come Netflix, Disney+, YouTube, Amazon Prime, AppleTV+, DAZN. Non mancano nemmeno i comandi vocali, con Google Assistant integrato.

Per quanto riguarda la connettività, invece, oltre al WiFi sul retro troviamo 3 porte HDMI 2.1, 2 porte USB e 1 porta Ethernet.

TCL 55C639: l’offerta Amazon

La Smart TV TCL 55C639 da 55 pollici è arrivata sul mercato italiano con un ottimo prezzo di listino, pari a 599,99 euro, oggi scontato grazie all’offerta Amazon che porta il prezzo finale a 494,89 euro (-105,10, -18%). Chi è in cerca di una buona Smart TV economica aggiornata alle ultime tecnologie dovrebbe farci un pensierino.

TCL 55C639 – Smart TV 55 pollici QLED con Android TV