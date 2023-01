TCL, la Smart TV 4K da 55 pollici è in offerta: da non perdere

Quando si vuole cambiare la TV, di solito, si cerca il modello più recente al prezzo migliore. Tra i modelli da 50 e 55 pollici (le due diagonali più apprezzate dalla media degli italiani) si trovano moltissime proposte, ma non sempre i prezzi sono convenienti alla luce delle caratteristiche tecniche: il mercato è una jungla di sigle e tecnologie e raccapezzarsi non è affatto facile.

A risolvere la questione ci pensa la Smart TV TLC C63 da 55 pollici: arrivata pochi mesi fa sul mercato italiano, appartiene ad una serie di Smart TV di fascia media con tecnologia QLED, che al classico pannello LCD aggiunge uno strato di "Quantum Dot" che migliorano la riproduzione dei colori e li rendono più vividi. Peraltro, grazie all’offerta in corso su Amazon è possibile portarla a casa con uno sconto di quasi un terzo del prezzo di listino.

Smart TV TCL 55C639 – Diagonale 55 pollici – Con Google TV

TCL 55C639: caratteristiche tecniche

TCL 55C639 è una Smart TV di ultima generazione e di buona qualità, dal design minimale con cornici ridotte, con un pannello LCD Quantum Dot (QLED) e con microdimming, con diagonale di 55 pollici, risoluzione 4K e frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Si tratta delle classiche caratteristiche tecniche da TV per tutti i salotti, più che sufficienti per vedere molto bene tutti i programmi.

Il processore a bordo è il recente IPQ 2.0 Engine, che riesce ad elaborare gli algoritmi per migliorare le immagini e il suono. Compreso l’algoritmo di compensazione del moto, che rende più fluido il video in caso di movimenti veloci e ripetuti del soggetto inquadrato (esempio tipico: le partite di calcio).

Per il resto, non manca niente se parliamo di compatibilità con i migliori formati video: HDR10, HDR HLG, HDR10+, Dolby Vision e Dolby Vision IQ.

Il sistema audio è simile a quello di un po’ tutte le Smart TV (che scontano il prezzo del poco spazio disponibile, visto lo spessore ridotto) ma si difende bene con i suoi due speaker da 15 watt ciascuno, per un totale di 30 watt, e con la compatibilità Dolby AC4, Dolby TrueHD e Dolby Atmos.

Il sistema operativo è Android TV, con in più l’interfaccia Google TV. Di conseguenza la compatibilità con le app più diffuse è ottima: da Amazon Prime Video, a Neltflix, passando per Disney+, DAZN, YouTube e tante altre. Disponibili anche i comandi vocali grazie all’integrazione nativa di Google Assistant in Android TV. Non manca, tuttavia, Amazon Alexa per chi preferisce questo assistente.

TCL 55C639 ha la connessione WiFi, 3 porte HDMI 2.1, 2 porte USB e 1 porta Ethernet per la connessione diretta via cavo al router di casa.

Smart TV TCL C63: l’offerta Amazon

La Smart TV TCL C639 da 55 pollici è dunque il tipico prodotto per le famiglie: schermo grande, semplicità di utilizzo massima, buona qualità video e audio e un ottimo prezzo di listino di 599,99 euro. Prezzo che, grazie all’offerta Amazon in corso, scende a 429,90 euro (-28%, -170,09 euro). Chi sta pensando di acquistare una Smart TV economica ma al passo con la tecnologia, quindi, ora ha la soluzione a portata di mano e di tasca.

