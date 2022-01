La Smart TV TCL 4K Mini LED scende al minimo storico: mai così economica

La tecnologia Mini LED si è concretizzata, come previsto, in un netto passo in avanti per il mercato delle Smart TV. Tra i tanti produttori ad aver implementato efficacemente i Mini LED sui propri televisori spicca TCL, con la Smart TV 4K Mini LED TCL C82 , modello da 55 pollici di fascia alta dotato di caratteristiche tecniche che faranno gola a molti amanti dell’home cinema.

TCL è attiva sul mercato italiano da poco tempo, ma ha già saputo distinguersi. La Smart TV 4K Mini LED TCL C82 è parte delle top di gamma dell’azienda cinese e si contraddistingue non solo per il pannello Mini LED, di tipo Quantum Dot, ma anche per caratteristiche molto particolari come la webcam integrata per effettuare videochiamate con Google Duo e, soprattutto il sistema audio 2.1 Onkyo integrato. Queste caratteristiche fanno della Smart TV 4K Mini LED TCL C82 una delle migliori Smart TV in commercio nella sua fascia di prezzo e, grazie allo sconto del -29% su Amazon sulla versione 55 pollici (modello 55C821), è oggi possibile acquistarla a un prezzo eccezionale.

Smart TV Mini LED TCL: caratteristiche tecniche

La Smart TV 4K Mini LED TCL C82 da 55 pollici si contraddistingue per le grandi dimensioni ma con cornici estremamente sottili, a tutto vantaggio del design. A spiccare, nella scheda tecnica, è il pannello Mini LED.

La tecnologia Mini LED consiste in una serie di LED più piccoli del normale, “mini” per l’appunto. Questa miniaturizzazione consente una maggiore precisione in termini di retroilluminazione, con un migliore contrasto (che si avvicina a quello degli schermi OLED), e una luminosità di picco più elevata (ben maggiore di quella degli OLED). Il tutto è ulteriormente raffinato dalla tecnologia Quantum Dot, che permette un’immagine con colori più vividi e saturi, senza sbavature.

Ci sono, poi, delle caratteristiche che faranno felici i gamer: ad esempio il refresh rate da 100 Hz che, abbinato all’ALLM (Auto Low Latency Mode) e al VRR (Variable Refresh Rate), permette di aumentare in modo sostanziale la fluidità di gioco con i titoli di ultima generazione e con le console netx-gen: Playstation 5 e Xbox One Serie X|S.

Molto interessante il comparto audio che, a differenza delle normali Smart TV, è molto curato: si tratta di un impianto Onkyo 2.1, con due speaker frontali e un subwoofer per i bassi integrato nella parte posteriore della televisione. La connettività della TCL C82, invece, è garantita da quattro porte HDMI 2.1 e una USB 2.0, supporto al WiFi 5 e, ovviamente, al Bluetooth.

P‌er quanto riguarda la parte smart, infine, c’è poco da dire: questa TCL è una Android TV, quindi non mancano le app per lo streaming grazie al sistema operativo di Google.

Smart TV Mini LED TCL: l’offerta Amazon

Il prezzo di listino di Smart TV 4K Mini LED TCL C82, nonostante la scheda tecnica eccezionale e le tante caratteristiche aggiuntive, è estremamente competitivo: il modello da 55 pollici (55C821) costa 1.399,99 euro. Considerando che si tratta di un modello che nasce per competere con gli OLED, non è un prezzo alto come potrebbe sembrare.

Oggi, tuttavia, c’è la possibilità di acquistare questa Smart TV top di gamma a un prezzo senza precedenti, che la rende un “must” per gli amanti dell’audio-video: la Smart TV 4K Mini LED TCL C82 modello 55 pollici (55C821) è infatti disponibile a soli 999 euro (-400.99 euro, -29%) su Amazon.

Smart TV TCL 4K – Tecnologia Mini LED – 55 pollici – Android TV