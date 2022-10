Smart TV 4K: 55 pollici in super sconto con questa offerta

La scelta di un buon televisore da 55 pollici non è più molto facile, a causa della grande offerta di modelli sul mercato. In mezzo c’è di tutto, sia per prezzo che per qualità e il telespettatore medio facilmente può confondersi finendo per fare un acquisto sbagliato. La Smart TV TCL P73 da 55 pollici è un modello creato proprio per questo tipo di potenziali acquirenti: è grande e di buona qualità, in rapporto al prezzo, è facile da usare grazie all’interfaccia di Google, non ha problemi di app e, soprattutto, costa poco. Adesso, tra l’altro, è anche in sconto su Amazon.

Smart TV TCL 55P739 – Diagonale 55 pollici – Refresh 60 Hz

Smart TV TCL 55P739: caratteristiche tecniche

TCL 55P739 è una Smart TV da 55 pollici, con risoluzione 4K e pannello LCD con frequenza di aggiornamento di 60 Hz. E’ dotata del chip AiPQ Engine di seconda generazione, che si occupa di calcolare gli algoritmi per migliorare la qualità delle immagini e del suono.

Ad esempio esegue l’upscaling, cioè porta a risoluzione 4K a pieno schermo le immagini con risoluzione inferiore, che sono la maggior parte (segnale del Digitale Terrestre compreso). Esegue anche l’algoritmi di compensazione del moto (MEMC, Motion Estimation/Motion Compensation), per ridurre gli artefatti e gli sfarfallii nelle immagini in movimento veloce.

Si occupa anche di elaborare i formati HDR, visto che questo modello è compatibile con HDR10, HLG e Dolby Vision. Per l’audio, invece, c’è la compatibilità con il formato Dolby Atmos e un impianto stereo a due speaker, dalla potenza complessiva di 20 watt.

La parte smart è basata sul sistema operativo Android TV con interfaccia Google TV, che raggruppa i contenuti provenienti dalle decine di app di streaming compatibili. Ci sono tutte le più famose, come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, DAZN, e molte altre ancora.

Grazie agli assistendi vocali Amazon Alexa e Google Assistant, entrambi presenti su questo modello, possiamo gestire la Smart TV senza toccare il telecomando.

Infine, le connessioni: sulla TCL 55P739 ci sono tre porte HDMI, due porte USB, l’uscita per le cuffie, i connettori audio analogici e quello digitale ottico, il Bluetooth 5.1, il WiFi 5 e una porta Ethernet per connettere la Smart TV direttamente al router.

Smart TV TCL 55P739: l’offerta Amazon

Il televisore TCL 55P739 da 55 pollici è dunque un modello base, ma con tutte le funzioni irrinunciabili per vedere bene film, sport e serie TV. Il prezzo è molto buono, come da tradizione TCL: 549 euro. Grazie all’offerta Amazon in corso, però, è ancora migliore perché scende a 438,89 euro (-20%, -110,11 euro).

