9 Smart TV top di gamma in sconto per il Prime Day 2022

Se c’è un dispositivo elettronico che gli italiani amano, anche se costa tanto, è certamente la Smart TV: da sempre l’italiano ama vedere la televisione e, ancor di più, da quando esistono le piattaforme di streaming con migliaia e migliaia di contenuti da vedere con calma, on demand. Il sogno di tutti è una Smart TV 4K OLED, che offre una qualità altissima, colori eccellenti e il nero assoluto, ma ultimamente anche la tecnologia LCD ha fatto passi da gigante.

Certamente, però, per avere la qualità migliore bisogna guardare al lato alto della gamma, dove si trovano i modelli più evoluti e più costosi. I prezzi sono alti, oltre i 1.000 euro e, per diagonali spinte, anche oltre i 2.000. Cifre per pochi, tutti gli altri aspettano gli sconti per vedere se possono fare qualche affare. E di affari, oggi e domani in occasione del Prime Day 2022, ce ne sono e anche parecchi. Abbiamo scelto per voi una selezione di ottime Smart TV, sia OLED che LCD, di altissima gamma che potrete comprare con uno sconto massiccio nelle prossime 48 ore. Vi ricordiamo che per accedere agli sconti bisogna essere iscritti ad Amazon Prime (vale anche il mese di prova gratuito), quindi se non vedete gli sconti vi basta cliccare sul box e atterrerete sulla pagina prodotto di Amazon dove potrete vedere il prezzo scontato, se siete utenti Prime.

Iscriviti ad Amazon Prime per comprare le migliori Smart TV con lo sconto

Prime Day: le migliori TV OLED

Partiamo dalla gamma alta, dalle vere TV da sogno, con due pezzi grossissimi (anche nel senso fisico): la LG OLED83C24LA da 83 pollici, serie C 2022, e la LG OLED77G26LA da 77 pollici, serie G 2022. Ricordiamo che le due serie, tecnicamente, sono quasi identiche (entrambe ottime) e la differenza è soprattutto di design: la serie G è progettata per essere appesa al muro.

LG OLED83C24LA da 83 pollici ha un prezzo di listino di 5.499 euro, che scendono a 4.833 euro (-666 euro, -12%) per il Prime Day. LG OLED77G26LA da 77 pollici, invece, ha un prezzo di listino di 4.499 euro, che con lo sconto diventano 3.660 euro (-839 euro, -19%).

LG OLED83C24LA – Smart TV da 83 pollici – Serie C 2022

LG OLED77G26LA – Smart TV da 77 pollici – Serie G 2022

Entrambi i modelli di LG sono due gioiellini, che con lo sconto andrebbero comprati al volo. Non tutti, però, possono spendere così tanto e, per questo, c’è anche un’ulteriore opzione più economica: Sony XR-65A90J, sempre OLED e sempre di ottima qualità, ma un modello 2021 da 65 pollici. In questo caso il prezzo di listino è di 3.299 euro, che scendono a 2.499 (-800 euro, -24%) con lo sconto Prime Day 2022. Per spendere ancora meno, senza rinunciare alla qualità, c’è il modello da 55 pollici: prezzo di listino di 2.249 euro, scontato 1.699 euro (-550 euro, -24%).

Sony XR-65A90J – Smart TV da 65 pollici – OLED

Sony XR-65A90J – Smart TV da 55 pollici – OLED

Prime Day: le migliori TV LCD

Passando dalla tecnologia OLED alla LCD (nelle sue varie implementazioni) i prezzi scendono di un bel po’. La tecnologia LCD ha il vantaggio di una maggiore luminosità e che la TV si vede molto meglio in stanze molto luminose, ma offre colori meno saturi, un nero un po’ più grigio e un consumo elettrico leggermente superiore.

Il tutto a prezzi più accessibili, come dimostra un altro modello di LG, sempre di altissima gamma, come l’86NANO766QA. Stiamo parlando di un gigante da 86 pollici, chiaramente 4K, con tecnologia NanoCell. Un modello recentissimo, che ha un costo di listino di 2.499 euro, che scendono a 2.099 euro (-400 euro, -16%) grazie all’offerta Prime Day.

LG NanoCell 86NANO766QA – Smart TV da 85 pollici

Altro grande nome, che non abbiamo ancora citato: Samsung. Come fare una lista delle migliori TV 2022 senza citare Samsung? E, infatti, troviamo diversi modelli del costruttore coreano in sconto per il Prime Day, a partire dalla QE85Q60AAUXZT, altro gigante da 85 pollici con tecnologia QLED.

In questo caso si tratta di un modello 2021 e lo sconto è veramente massiccio: dal prezzo di listino di 2.799 euro si passa a 1.867 euro (-932 euro, -33%).

Samsung QE85Q60AAUXZT – Smart TV da 85 pollici

Ancora un modello di Samsung, ma per salotti e portafogli più piccoli, è il QE75Q60TAUXZT. In questo caso si tratta di un modello QLED da 75 pollici, con un prezzo di listino che passa da 1.999 a 1.519 euro (-480 euro, -24%).

Samsung QE75Q60TAUXZT – Smart TV da 75 pollici

Un altro Smart TV Sony interessante, questa volta LCD, è il Sony XR-55X90S: si tratta di un modello da 55 pollici, serie Bravia XR, 4K del 2022 che passa da 1.599 euro a 1.299 euro (-300 euro, -19%).

Sony XR-55X90S – Smart TV da 55 pollici

Infine, è giusto citare anche un brand che negli ultimi anni ha lavorato molto sulla qualità arrivando a livelli sempre più alti e, soprattutto, ad un rapporto tra qualità e prezzo notevole. Stiamo parlando di TCL, che entra in questa carrellata di Smart TV di fascia alta in sconto per il Prime Day 2022 con il modello TCL 75C727 del 2021, uno schermo QLED da 75 pollici 4K che ha un prezzo di listino di 1.544 euro e un prezzo scontato di 1.099 euro (-444 euro, -29%).