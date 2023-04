Smart TV Xiaomi F2 da 55 pollici, impossibile a meno di questo prezzo

Gli italiani adorano le Smart TV e preferiscono la diagonale da 55 pollici, almeno quando hanno lo spazio a disposizione e il budget per comprarle. Alcuni modelli, infatti, possono avere prezzi esorbitanti ma la maggior parte delle persone mira ad una buona qualità audio-video e, soprattutto, una grande semplicità di utilizzo e la massima compatibilità con le app di streaming. Per tutti questi potenziali acquirenti Xiaomi ha creato un modello di Smart TV ideale: è la Smart TV Xiaomi F2 con schermo 4K e FireOS e, in questi giorni, è anche in sconto su Amazon.

Xiaomi F2 – Smart TV 4K con FireOS – Diagonale 55 pollici

Smart TV Xiaomi F2: caratteristiche tecniche

Il display della Smart TV Xiaomi F2 misura 55 pollici, è di tipo LCD, con risoluzione 4K (3.840×2.160 pixel) e frequenza di aggiornamento di 60 Hz.

Ha una resa dei colori pari al 90% dello spettro DCI-P3, un ottimo valore per un modello consumer, e c’è la compatibilità con i formati HLG e HDR10. Gli speaker sono due, da 12W ciascuno, e l’impianto è compatibile con Dolby e DTS, per simulare l’effetto surround.

Ma la parte più interessante di questa Smart TV è il sistema operativo, che è Amazon FireOS, lo stesso usato sull’Amazon Fire TV Stick. Il vantaggio è quello di avere a disposizione moltissime app da scaricare dall’Amazon Appstore. Ad esempio, non mancano Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, YouTube, Mediaset Infinity, RaiPlay, giusto per citare le più famose, ma ci sono anche altre app, non solo quelle per lo streaming.

La Smart TV Xiaomi F2 ha inoltre integrato l’assistente vocale Amazon Alexa, per impartire i vari comandi con la voce e per gestire anche tutti i dispositivi smart connessi ad Alexa presenti in casa. Così, ad esempio, è possibile vedere le immagini del videocitofono direttamente sulla TV e aprire il portone con un comando vocale, senza alzarsi dal divano.

Il tutto, naturalmente, solo dopo aver connesso la Smart TV Xiaomi F2 ad Internet sfruttando la connessione WiFi 5 o la porta Ethernet. Tra le altre connessioni disponibili ci sono il Bluetooth 5.0, due porte USB 2.0, ben 4 porte HDMI 2.1, l’uscita audio digitale ottica e l’ingresso per il jack da 3,5 millimetri analogico.

Per collegare lo smartphone alla Smart TV Xiaomi P2 si può usare il Miracast per Android o AirPlay per iOS.

Presenti sia il sintonizzatore per il Digitale Terrestre di seconda generazione DVB-T2 (nessun problema con lo switch off) che quello satellitare DVB-S2 per Tivùsat (c’è lo slot CI per la card).

Il telecomando ha quattro comodissimi pulsanti di accesso rapido alle app: Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e l’ultimo tasto configurabile per lanciare una app a propria scelta.

Smart TV Xiaomi F2: l’offerta Amazon

La Smart TV Xiaomi F2 ha un prezzo di listino di 499 euro, piuttosto conveniente come sempre accade con i prodotti Xiaomi. Con l’offerta in corso su Amazon, però, è possibile ottenere un ottimo sconto e fare un affare: la Smart TV Xiaomi F2 ora costa 399,99 euro (-20%, -99,10 euro).