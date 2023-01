Smart TV Xiaomi Mi TV 55: lo sconto su Amazon è il migliore di sempre

Quando si tratta di scegliere una Smart TV, è necessario prendere in considerazione diversi fattori chiave. È importante prestare attenzione alle dimensioni del display, alla sua risoluzione e al tipo di sistema operativo, ma anche al prezzo.

La Smart TV Xiaomi Mi TV P1 55 è un’ottima scelta per chi cerca un dispositivo economico ma di alta qualità. Con il suo display da 55 pollici, offre una risoluzione UHD (cioè 4K), per cui gli utenti possono godersi tutti i dettagli dei loro film e spettacoli preferiti senza avere un prezzo elevato che grazie all’offerta in corso su Amazon è scontato di oltre un terzo.

Smart TV Xiaomi Mi TV P1 55 – Processore MediaTek MT9611 – Android TV

Smart TV Xiaomi Mi TV P1 55: com’è fatta

La Smart TV Xiaomi Mi TV P1 55 è caratterizzata da un design senza cornici, sottile e leggero, ed è facile da montare a parete. Al suo interno troviamo un processore quad-core MediaTek MT9611 da 1,5 GHz, 2 GB di RAM e 16 GB di storage, che garantiscono un funzionamento abbastanza fluido.

Il display da 55 pollici ha una risoluzione 4K (3.840×2.160 pixel) con certificazione Dolby Vision e HDR10+, una frequenza di aggiornamento di 60 Hz e la tecnologia MEMC (Motion Estimation Motion Compensation) per una riproduzione fluida anche di contenuti a bassa risoluzione.

La TV è dotata del sistema operativo Android TV, che offre infinite possibilità di intrattenimento tramite il Play Store, dal quale è possibile scaricare app per lo streaming come Netflix, Amazon Prime TV, Disney+, YouTube e altre ancora. È possibile utilizzare gli assistenti vocali Google Assistant o Amazon Alexa per controllare tutte le funzioni della TV, o il telecomando Bluetooth a 360 Gradi che funziona da qualsiasi angolazione.

Inoltre, è possibile riprodurre facilmente sulla TV i contenuti da smartphone, tablet e computer, utilizzando Chromecast e Miracast.

Per quanto riguarda l’audio, la TV dispone di due speaker da 10W ciascuno con certificazione Dolby Audio e DTS-HD. Per le connessioni, infine, ci sono tre porte HDMI, una porta LAN e due porte USB 2.0, oltre a Bluetooth 5.0 e WiFi dual-band.

Smart TV Xiaomi Mi TV P1 55: l’offerta Amazon

La Smart TV Xiaomi Mi TV P1 55 è attualmente disponibile su Amazon con uno sconto di oltre un terzo, che porta il prezzo di listino di 649,90 euro a 416,93 euro (-36%, – 232,97 euro), con spedizione gratuita per gli abbonati al servizio Prime. Questa TV rappresenta un’ottima opzione peer tutti coloro che non hanno bisogno di una frequenza di refresh superiore a 60 Hz e non vogliono spendere molto.

