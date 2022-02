Xiaomi, gli smart TV al prezzo più basso di sempre: la miglior offerta di oggi

Non solo smartphone e smartwatch. Da anni i cinesi di Xioami stanno diversificando il proprio business, portando sul mercato prodotti per un ecosistema digitale a 360°. Giocano un ruolo determinante in questa strategia gli smart TV della serie Mi TV P1, apparecchi di alta qualità a prezzi inferiori alla concorrenza. E, grazie all’offerta top di oggi su Amazon, il rapporto qualità/prezzo è ancora più sorprendente.

Sia il modello da 50 pollici sia il modello da 55 pollici offrono un’elevata qualità video e audio, garantendo la compatibilità con gli ultimi standard internazionali del settore (come Dolby Vision e HDR 10+). L’esperienza visiva sarà così ottimale indipendentemente dal contenuto che si sta guardando: tanto con i film e serie TV, quanto con gli eventi sportivi la qualità dell’immagine sarà sempre e comunque ottimale.

Per restare sempre aggiornati sulle ultime offerte top di Amazon su smartphone, smart TV, smartwatch, tablet e decine di altri prodotti hi-tech vi consigliamo di iscrivervi al canale Telegram di Libero Tecnologia cliccando qui. Ogni giorno riceverete notifiche in tempo reale sulle migliori promozioni hi-tech presenti sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza, con sconti che arrivano anche al 60% del prezzo di listino.

Xioami Mi TV P1 smart TV 50 e 55 pollici: specifiche tecniche e funzionalità

Entrambi gli smart TV cinesi in offerta oggi su Amazon sono caratterizzati da specifiche tecniche top di gamma e funzionalità smart assolutamente degne di nota. Il pannello da 50 e 55 pollici ha risoluzione UHD 4K (3820×2160 pixel) con frequenza di aggiornamento da 60 Hz e compatibilità con gli standard Dolby vision, HDR 10+ e WCG. Questo assicura una gamma dinamica più ampia di molti TV concorrenti, capace di visualizzare oltre un miliardo di differenti sfumature di colori: le immagini saranno vivide e reali come non mai, garantendo un’esperienza visiva senza pari.

Il triplo sintonizzatore VB-S2, DVB-C e DVB-T2 con HEVC consente di ricevere senza problemi anche il segnale del nuovo digitale terrestre: ideale, dunque, se abitate in una delle regioni interessate in questi primi mesi dell’anno dallo switch off reso necessario per liberare le frequenze per il 5G (in alternativa, potete optare per un decoder DVB-T2, come quello mini in offerta al 23% di sconto a questo link)

A gestire il tutto troviamo l’ultima versione di Android TV, il sistema operativo per smart TV sviluppato da Google e basato sul codice sorgente del più celebre sistema operativo per smartphone. Una piattaforma assolutamente rodata, dunque, che mette a disposizione degli utenti migliaia e migliaia di applicativi da installare sul proprio apparecchio televisivo. Sarà così possibile installare non solo gli applicativi dei maggiori servizi di streaming video e audio (come Prime Video, con abbonamento gratis per un mese cliccando qui) ma anche videogame, applicativi di produttività e utilità varie.

Grazie alla compatibilità con Assistente Google, inoltre, sarà possibile controllare i dispositivi della smart home con semplici comandi vocali. Sarà sufficiente parlare al telecomando per accendere le lampadine connesse o per avviare il ciclo di pulizia di un’aspirapolvere robot compatibile come Deebot Ozmo 8T+ in offerta a questo link.

Xioami Mi P1 smart TV, offerta sui modelli da 50 e 55 pollici: sconto e prezzo

Come detto, se siete alla ricerca di uno smart TV da mettere in salotto, le due offerte top di oggi sull’apparecchio Xiaomi sono di quelle da non farsi scappare. Sia la versione da 50 pollici sia la versione da 55 pollici sono scontate del 20% sul listino. La Xiaomi P1 smart TV da 50 pollici costa 479,99 euro, mentre la Xiaomi P1 smart TV da 55 pollici costa 519,99 euro, con risparmi rispettivamente di 120 euro e 130 euro. Inoltre, gli utenti Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito tra i metodi di pagamento potranno usufruire del pagamento rateale Amazon, che permette di pagare in 5 rate senza interessi e senza spese di istruttoria (96 euro al mese per cinque mesi per il TV da 50 pollici).

Xiaomi Mki P1 smart TV 4K UHD da 50 pollici con Android TV

Xiaomi Mki P1 smart TV 4K UHD da 55 pollici con Android TV