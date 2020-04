Smart working e salute: i consigli per lavorare da casa

Fonte foto: Shutterstock 1 di 7 Salute e smart working: cosa fare In molti stanno imparando a conoscere le potenzialità dello smart working, molto spesso tradotto in italiano con "lavoro agile". Si tratta di un termine "molto italiano" e che identifica una particolare modalità di lavoro, ossia quella svolta da remoto (solitamente nella propria abitazione o in uno spazio di co-working), lontano dagli altri colleghi e dalla sede ufficiale dell'azienda. Lo smart working impone una rivoluzione totale nella concezione di lavoro e allo stesso tempo delle regole da seguire, soprattutto sul lato della salute. Non lavorando in ufficio, bisogna rispettare tutta una serie di regole e consigli che permettono di lavorare rispettando la salute del proprio corpo.

Fonte foto: Shutterstock 2 di 7 Postazione di lavoro in smart working: la sedia Il mal di schiena e mal di gambe sono due dei problemi fisici che colpiscono maggiormente chi lavora in modalità smart working. E la colpa nella maggior parte dei casi è della sedia che si utilizza nella postazione di lavoro. Il consiglio è di utilizzare una delle classiche sedie da ufficio che permette di regolare autonomamente l'altezza e lo schienale. Inoltre deve essere provvista di rotelle e permettere di appoggiare i piedi. Altro consiglio non molto tecnologico, ma molto utile, è di fare delle pause almeno ogni 60-90 minuti per sgranchirsi le gambe e riposare un po' la schiena.

Fonte foto: Shutterstock 3 di 7 Schermo grande vs schermo piccolo Quale è il miglior schermo per lavorare tenendo d'occhio la salute? La risposta è semplice: lo schermo grande, ma solamene a certe condizioni. Avere un display ampio permette di organizzare al meglio il lavoro e di aprire più applicazioni contemporaneamente, ma allo stesso tempo può essere un pericolo per gli occhi. Il requisito da rispettare è che la distanza tra lo schermo e la postazione di lavoro (compresa la sedia) sia sufficiente per non inficiare la salute degli occhi.

Fonte foto: Shutterstock 4 di 7 Come impostare la luminosità dello schermo del PC Oltre a schiena e gambe, è necessario preservare anche la salute dei propri occhi, messi sotto stress dopo una giornata a guardare lo schermo di un computer. Oltre a utilizzare tutti i dispositivi di salute necessari che permettono di attenuare la stanchezza degli occhi, uno dei consigli da seguire è impostare correttamente la luminosità dello schermo. A tutti piace avere un display molto illuminato, ma non fa bene agli occhi. I computer portatili hanno dei tasti sulla tastiera che permettono di cambiare il livello di luminosità, oppure in alternativa è possibile entrare nelle impostazioni del PC. Il consiglio è di impostare una luminosità di poco superiore al 50% e di aumentarla solo quando si è obbligati dal lavoro che si sta svolgendo.

Fonte foto: Shutterstock 5 di 7 Luminosità dell schermo dello smartphone Oramai il computer non è più l'unico dispositivo che si utilizza per lavorare: lo smartphone e il tablet hanno un ruolo sempre più centrale. Con lo smartphone si risponde alle e-mail, si modificano file, si mandano documenti ai propri colleghi e altre mille cose. E anche per il telefonino e il tablet vale la stessa regola del computer per quanto riguarda la luminosità. Se non si vuole arrivare a fine giornata con gli occhi molto stanchi è necessario abbassare la luminosità (circa 50-60%) o in alternativa attivare la luminosità automatica, in modo che si adatta in base a dove siamo.

Fonte foto: Shutterstock 6 di 7 Tastiera e mouse separati dal PC Se avete un computer portatile, il consiglio è di utilizzare una tastiera e un mouse esterni. Il motivo è molto semplice: in questo modo è possibile regolare l'altezza e la posizione senza provocare l'affaticamento della mani e della braccia. Ma non solo. Si può allontanare lo schermo dagli occhi, mantenendo una distanza di sicurezza.