Smartphone Coca-Cola: bufala o realtà?

Arriverà uno smartphone marchiato Coca-Cola? Questo è quello che si chiedono i tanti fan del marchio di bevande più famoso al mondo dopo che lo scorso novembre su Twitter è stato aperto un account dal nome che lascia poco all’immaginazione: @Colaphoneglobal.

Non c’è alcuna certezza che tale account sia stato aperto direttamente dall’azienda, o molto più banalmente da un normale utente che forse vorrebbe vedere un "cocacolafonino" un domani, come c’aveva già pensato Pepsi nel 2017 con il suo smartphone Pepsi P1, finito molto presto nel dimenticatoio.

Colaphone, è un Realme 10 rimarchiato?

Sull’esistenza o meno di un presunto Colaphone si è anche scomodato il famoso leaker Ice Universe, che è convinto esista una "collaborazione tra Coca-Cola e un produttore affermato di smartphone" e, al tempo stesso, ha pubblicato una foto del retro di questo presunto smartphone marchiato Coca-Cola.

Tale telefono, sempre secondo il leaker Mukul Sharma, sarebbe pronto per il lancio sul mercato indiano, che è uno dei mercati più grandi del mondo anche se non il più ricco. La maggior parte dei telefoni in vendita in India, infatti, sono di fascia bassa e media e molto economici.

L’immagine postata dal leaker ha subito suscitato curiosità, ma un follower ha fatto notare che tale telefono sembra fin troppo simile ad un Realme 10 con una cover con marchio e colori della Coca-Cola. Realme 10, d’altronde, è un dispositivo 4G abbastanza economico e già in vendita in India con un prezzo di partenza di 13.999 rupie, al cambio attuale meno di 160 euro.

Ad aggiungere dubbi sul caso c’è il profilo Twitter "ufficiale" @Colaphoneglobal (che dalla sua apertura non ha mai pubblicato un tweet): questo account segue 8 account e tra questi c’è anche Realme, che però è in ottima compagnia visto che figurano anche Samsung, Huawei, Oppo, OnePlus Xiaomi e persino Apple.

Non è da escludere, se mai un giorno (e ripetiamo: se) dovesse arrivare un Colaphone, che l’azienda americana si appoggi a qualche produttore di smartphone per la produzione del suo modello, visto che difficilmente il colosso delle bevande metterà in piedi una divisione di ricerca e sviluppo ad hoc per la realizzazione da zero di un cellulare.

Colaphone o Coca-Cola Edition?

Vero è che il nome "Colaphone" potrebbe non calzare molto bene su un modello già esistente come ad esempio il Realme 10. Al massimo si tratterebbe di un Realme 10 Coca-Cola Edition, come già ce ne sono tanti sul mercato nati dalla collaborazione di aziende operanti in settori diversi da quello degli smartphone.

Siamo ovviamente nel campo delle supposizioni, e nulla all’orizzonte fa pensare che Coca-Cola sia in procinto di lanciare un suo smartphone. I giornali online indiani si sono buttati a capofitto sulla notizia, dandola per certa, ma l’account Twitter potrebbe tranquillamente essere stato creato da un utente fan Coca-Cola o, semplicemente, da un burlone in vena di scherzi.