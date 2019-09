Smartphone con 5G: le migliori offerte in Italia

Il 5G è arrivato in Italia. Ecco quali sono le migliori offerte per gli smartphone 5G già disponibili nel nostro Paese

Dallo scorso mese di giugno, la rete 5G è diventata accessibile agli utenti italiani grazie a Vodafone e TIM che, a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro, hanno attivato la rete mobile di nuova generazione permettendo così agli utenti di poter provare, in anteprima, il nuovo standard di connettività che promettere di rivoluzionare il modo in cui utilizziamo lo smartphone e gli altri dispositivi connessi ad Internet.

La rete 5G di Vodafone e TIM

Per accedere alla rete 5G è necessario trovarsi in una delle (poche per ora) aree coperte dal servizio offerto da Vodafone e TIM ed essere in possesso di uno smartphone 5G. Considerando che ci troviamo di fronte ad una tecnologia molto recente, al momento, gli smartphone 5G già disponibili sul mercato sono davvero pochi. Chi è interessato ad acquistare uno smartphone di questo tipo può sfruttare le promozioni predisposte dagli operatori stessi oppure, come accade per tutti gli altri smartphone, potrà scegliere di acquistarli in un’unica soluzione, senza sottoscrivere contratti con il proprio provider, recandosi nei principali negozi d’elettronica del Paese (anche online).

Sia Vodafone che TIM, infatti, includono nel loro listino di smartphone anche prodotti che supportano la rete 5G che vengono proposti all’interno di offerte particolarmente convenienti. Da notare, inoltre, che alcuni smartphone 5G sono acquistabili anche in un’unica soluzione (senza quindi dover “legarsi” ad un operatore per troppo tempo) direttamente nei negozi TIM e Vodafone.

In futuro, inoltre, anche altri operatori di telefonia mobile lanceranno la loro rete 5G iniziando così a proporre specifiche offerte per i loro clienti. Wind Tre, Iliad e Fastweb (che con l’arrivo del nuovo standard di connettività diventerà un operatore a tutti gli effetti e non un provider virtuale) sono al lavoro sulla costruzione della rete 5G che verrà aperta agli utenti nel corso dei prossimi mesi. Per gli altri operatori virtuali, invece, sarà necessario attendere diversi anni prima di poter provare il 5G.

Gli smartphone con 5G disponibili in Italia

Al momento, in Italia, gli smartphone 5G acquistabili sono davvero pochi. Tra i principali prodotti disponibili troviamo il Samsung Galaxy S10 5G, vero e proprio top di gamma della famiglia Galaxy S10 presentata ad inizio 2019, lo Xiaomi Mi Mix 5G, per ora unico smartphone 5G dell’azienda cinese, e l’LG V50 ThinQ 5G. Da notare, inoltre, la presenza anche dell’OPPO Reno 5G, smartphone top di gamma di un brand ancora poco conosciuto in Italia, e del Huawei Mate 20 X, l’unico per ora non disponibile con le offerte degli operatori ed acquistabile esclusivamente nei negozi ad un prezzo di 1099 Euro.

L’elenco di smartphone 5G è destinato ad espandersi, rapidamente, nel corso dei prossimi mesi. Gli smartphone 5G in arrivo in Europa ed in Italia sono numerosi a partire dalla variante 5G del Galaxy Note 10, presentato da Samsung ad inizio agosto, e dai nuovi prodotti dei principali brand del settore di telefonia come Huawei e Xiaomi. Per quanto riguarda Apple, invece, i primi iPhone 5G sono ancora lontani.

Gli appassionati dei telefoni della casa di Cupertino dovranno attendere almeno un anno prima di poter acquistare un iPhone 5G. Apple non ha ancora diffuso alcun dettaglio ufficiale ma, secondo le prime indiscrezioni, i primi iPhone con supporto al 5G arriveranno soltanto nel corso degli ultimi mesi del 2020, quando il 5G sarà molto più diffuso.

Offerte TIM per smartphone 5G

Attualmente, TIM presenta nel suo listino di prodotti acquistabili a rate oppure in un’unica soluzione, sia online che nei negozi dell’operatore sparsi su tutto il territorio nazionale, tre diversi smartphone 5G che rappresentano tre diverse soluzioni per chi è in cerca di un top di gamma in grado di garantire prestazioni al top oltre che, naturalmente, la possibilità di accedere alla rete mobile di nuova generazione. I clienti TIM possono scegliere tra il Samsung Galaxy S10 5G, lo Xiaomi Mi Mix 3 5G e l’OPPO Reno 5G.

Questi tre smartphone sono disponibili con condizioni davvero molto convenienti per i clienti che attivano l’offerta TIM Advance 5G TOP, la tariffa più completa del listino di offerte TIM, che garantisce una luna serie di bonus oltre, naturalmente, alla possibilità di accedere, senza costi aggiuntivi, alla rete 5G. Ecco i dettagli di TIM Advance 5G TOP:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

100 GB di traffico dati in 4.5G e 5G in Italia

Roaming gratuito in UE e 3 GB extra per navigare nei Paesi extra UE

250 minuti al mese per chiamare dall’Italia all’estero

Servizio TIM Games incluso

Assistenza dedicata

Servizi LoSai e ChiamaOra inclusi

Canone mensile di 49,99 Euro

Sconti esclusivi sugli smartphone 5G in listino

TIM: Samsung Galaxy S10 5G

La prima opzione presente nel listino di TIM è rappresentata dal Samsung Galaxy S10 5G, il primo smartphone del colosso coreano a poter supportare le reti 5G. Presentato ad inizio anno, il nuovo smartphone di Samsung è disponibile in Italia dall’estate con un prezzo di listino di 1279,90 Euro e nelle colorazioni Nero e Bianco.

Dal punto di vista tecnico, il Samsung Galaxy S10 5G presenta un display Dynamic AMOLED da 6.7 pollici di diagonale con risoluzione QHD+ che viene supportato dal SoC Exynos 9820 (lo stesso che troviamo tra le specifiche dei Galaxy S10 “standard”) e da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage interno non espandibile.

Il Galaxy S10 5G può contare, inoltre, su tre fotocamere posteriore da 12 Megapixel (sensore principale, sensore grandangolare e teleobiettivo) supportate da un sensore ToF 3D. All’anteriore troviamo due fotocamere (una principale da 10 Megapixel ed un sensore ToF) incluse all’interno del foro del display, una caratteristica tipica della gamma S10.

A completare le specifiche tecniche, inoltre, c’è una batteria da 4.500 mAh ed un sensore di impronte digitali sotto al display. Lo smartphone presenta Android Pie 9.0 con One UI e supporto alla modalità DeX che permette di utilizzare il dispositivo come un vero PC Android collegandolo ad un monitor esterno.

I clienti TIM che attivano TIM Advance 5G Top potranno acquistare il Samsung Galaxy S10 5G versando un anticipo di 199 Euro e impegnandosi nel pagamento di 30 rate mensili del valore di 10 Euro. La spesa complessiva è, quindi, pari a 499 Euro con un risparmio netto rispetto ai 1279,90 Euro necessari per acquistare lo smartphone in un’unica soluzione.

TIM: Xiaomi Mi Mix 3 5G

In alternativa, i clienti TIM possono optare per il più economico Xiaomi Mi Mix 3 5G, smartphone della nota casa cinese disponibile sul mercato italiano con un prezzo di listino di 799,90 Euro. Il device, dal punto di vista tecnico, presenta un display da 6.39 pollici di diagonale con tecnologia AMOLED e risoluzione Full HD+ supportato dal SoC Qualcomm Snapdragon 855, 6 GB di RAM e 128 GB di storage interno.

Lo smartphone include uno slider che nasconde la fotocamera anteriore doppia (24+2 Megapixel). Nella parte posteriore c’è un’atra doppia fotocamera (12 Megapixel + 12 Megapixel teleobiettivo) ed un sensore di impronte digitali. La batteria è da 3800 mAh ed il sistema operativo è Android Pie 9.0 con MIUI.

I clienti TIM che attivano TIM Advance 5G Top possono acquistare lo Xiaomi Mi Mix 3 5G con un anticipo di 199 Euro e senza rate mensili aggiuntive (ma con impegno a mantenere l’offerta attiva per 30 mesi) risparmiando ben 600 Euro rispetto al prezzo di listino dell’offerta.

Tim: OPPO Reno 5G

La terza opzione per i clienti TIM che vogliono acquistare uno smartphone 5G è l’OPPO Reno 5G. Questo smartphone presenta un prezzo di listino di 899,90 Euro. Dal punto di vista tecnico, il device può contare su di un display AMOLED da 6.6 pollici di diagonale e risoluzione Full HD+ supportato dal SoC Snapdragon 855, 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage interno.

A completare la scheda tecnica troviamo una fotocamera anteriore a scomparsa da 13 Megapixel ed una tripla fotocamera posteriore (48 + 13 teleobiettivo + 8 grandangolare). Il sensore di impronte digitali è posizionato sotto al display e la batteria è da 4.060 mAh. Lo smartphone presenta il sistema operativo Android Pie 9.0.

Attivando TIM Advance 5G Top, i clienti dell’operatore potranno acquistare l’OPPO Reno 5G con un anticipo di 199 Euro e senza alcuna rata mensile, ma con impegno di 30 mesi, andando così a risparmiare 700 Euro rispetto all’acquisto in un’unica soluzione, disponibile per tutti gli altri utenti.

Offerte smartphone 5G di Vodafone

Anche Vodafone presenta in listino tre smartphone 5G ma offre una gamma più articolata di offerte compatibili che permettono di acquistare a rate il dispositivo. L’operatore rosso include in listino i già visti Samsung Galaxy S10 5G e Xiaomi Mi Mix 3 5G a cui affianca l’LG V50 ThinQ 5G andando a costituire un’offerta di smartphone 5G sicuramente molto interessante.

Le offerte che permettono l’accesso alla rete 5G senza costi aggiuntivi e che garantiscono la possibilità di acquistare a rate uno smartphone 5G sono le seguenti:

RED Unlimited Start : minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia, minuti illimitati dall’Italia all’UE, 20 GB di traffico dati in 4.5G e 5G con navigazione illimitata su app Social, Chat, Mappe e Musica; canone di 18,99 Euro al mese con addebito su conto corrente o carta di credito (24,99 Euro al mese su credito residuo);

: minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia, minuti illimitati dall’Italia all’UE, 20 GB di traffico dati in 4.5G e 5G con navigazione illimitata su app Social, Chat, Mappe e Musica; canone di 18,99 Euro al mese con addebito su conto corrente o carta di credito (24,99 Euro al mese su credito residuo); RED Unlimited Ultra : minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia, minuti illimitati dall’Italia all’UE, 1000 minuti al mese verso Paesi extra UE, 1 GB di roaming extra nei paesi extra UE, 30 GB di traffico dati in 4.5G e 5G con navigazione illimitata su app Social, Chat, Mappe e Musica; canone di 24,99 Euro al mese con addebito su conto corrente o carta di credito (34,99 Euro al mese su credito residuo);

: minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia, minuti illimitati dall’Italia all’UE, 1000 minuti al mese verso Paesi extra UE, 1 GB di roaming extra nei paesi extra UE, 30 GB di traffico dati in 4.5G e 5G con navigazione illimitata su app Social, Chat, Mappe e Musica; canone di 24,99 Euro al mese con addebito su conto corrente o carta di credito (34,99 Euro al mese su credito residuo); RED Unlimited Black : minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia, minuti illimitati dall’Italia all’UE, 1000 minuti al mese verso Paesi extra UE, 5 GB di roaming extra nei paesi extra UE, Giga illimitati in Italia; canone di 39,99 Euro al mese con addebito su conto corrente o carta di credito (59,99 Euro al mese su credito residuo);

: minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia, minuti illimitati dall’Italia all’UE, 1000 minuti al mese verso Paesi extra UE, 5 GB di roaming extra nei paesi extra UE, Giga illimitati in Italia; canone di 39,99 Euro al mese con addebito su conto corrente o carta di credito (59,99 Euro al mese su credito residuo); Shake it Easy (per clienti Under 30): minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia, 60 GB di traffico dati in 4.5G e 5G con Giga illimitati su app Social, Chat, Mappe e Musica; canone di 14,99 Euro al mese con addebito su conto corrente o carta di credito (con addebito su credito residuo i GB sono solo 30 GB).

Samsung Galaxy S10 5G

Chi è interessato all’acquisto del Samsung Galaxy S10 5G con Vodafone può optare per le seguenti offerte: