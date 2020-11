Gli smartphone con ricarica wireless sono tra i device più richiesti del momento, poiché offrono un sistema davvero comodo per caricare la batteria del telefono senza l’ingombro del cavo USB. Questi dispositivi sono modelli abbastanza costosi, nonostante la tecnologia si stia diffondendo rapidamente dagli apparecchi top di gamma a quelli di fascia media, tuttavia è necessario spendere un po’ per usufruire di questa funzionalità. Vediamo quali sono i migliori smartphone con ricarica wireless sul mercato, con alcuni suggerimenti utili per scoprire come scegliere il modello giusto.

Quale smartphone con ricarica wireless comprare

Gli smartphone compatibili con la tecnologia per la ricarica wireless sono modelli innovativi, di solito di fascia medio/alta, in grado di essere ricaricati senza utilizzare il classico caricabatterie USB con cavetto. In questo caso, infatti, si usa un pad a induzione, quindi basta semplicemente appoggiare il cellulare al supporto per ripristinare l’autonomia della batteria. Questo sistema è basato sullo standard Qi, adottato ad esempio da aziende come Apple sugli ultimi modelli di iPhone e Samsung su alcuni device della linea Galaxy.

I parametri per la ricarica wireless sono stabiliti secondo i criteri definiti da alcune organizzazioni, tra cui quella più prestigiosa è la WPC (Wireless Power Consortium), la quale richiede il contatto per la ricarica oppure una distanza non superiore ai 4 mm. Senza dubbio i cellulari con ricarica wireless sono molto pratici, in quanto viene eliminato il fastidio del cavo USB, per avere sempre a portata di mano il dispositivo anche quando la presa della corrente è lontana o non disponibile. Inoltre si possono adoperare diversi tipi di caricabatterie wireless, devono soltanto essere omologati con lo standard Qi.

Per la scelta dello smartphone con ricarica wireless è importante considerare alcuni aspetti, a partire dalle prestazioni della batteria e dalla compatibilità con la modalità di ricarica rapida, naturalmente verificando sempre il supporto del protocollo Qi. Dopodiché si devono valutare le caratteristiche hardware e software del device, per analizzare la qualità del processore, il sistema operativo e la connettività, oltre al comparto fotografico e alla risoluzione del display. Infine è essenziale tenere conto del costo, orientandosi sulle fasce di prezzo più adeguate in base al budget a disposizione, sebbene non si tratti di telefoni economici.

I migliori smartphone con ricarica wireless fino a 600 euro

Nella fascia di prezzo 400-600 euro si possono trovare alcuni dei migliori smartphone con ricarica wireless di fascia medio/alta, modelli affidabili e innovativi con performance elevate e un buon rapporto qualità-prezzo. Vediamo quali sono le proposte più interessanti.

iPhone SE

Apple è una delle prime aziende ad aver puntato da tempo sulla tecnologia di ricarica wireless, disponibile su tutti gli ultimi modelli del brand tra cui l’iPhone SE. Il device è compatto con una struttura in alluminio e vetro, equipaggiato con il display Retina HD da 4,7 pollici e il chipset A13 Bionic, con supporto per la realtà aumentata, 3 GB di RAM e memoria da 64 GB. Il telefono dispone del Bluetooth 5.0, il sistema NFC per i pagamenti contactless con Apple Pay, il modulo Wi-Fi 6 e supporta la navigazione mobile 4.5G fino a 1 Gbps. Non manca una fotocamera posteriore da 12 MP, un sensore anteriore per i selfie da 7 MP e la registrazione video 4K, mentre la batteria da 1821 mAh funziona in modalità wireless e rapida a 18 W.

Caratteristiche tecniche

Sistema operativo iOS 13

Processore esa-core a 2,65 GHz

Batteria 1821 mAh

Ricarica wireless e rapida a 18 W

RAM 3 GB e memoria 64 GB

Bluetooth 5.0, NFC, GPS

Display Retina 4,7 pollici

Fotocamera posteriore 12 MP

Fotocamera anteriore 7 MP

Xiaomi Mi 10

Uno degli smartphone con ricarica wireless migliori è lo Xiaomi Mi 10T Pro, l’ultimo modello del brand cinese dotato del processore Snapdragon 865 a 2,84 GHz, con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria, supporto per le connessioni mobili 5G fino a 7,5 Gbps, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1. Il telefono ha una potente batteria da 4780 mAh, compatibile con la ricarica wireless e veloce fino a 30 W. Ottimo il display Super AMOLED da 6,67 pollici, con refresh rate di 90 Hz e risoluzione FHD+. Ovviamente non manca la Quad Camera AI, con sensore principale da 108 MP, ultragrandangolare da 13 MP, camera Macro da 2 MP e sensore effetto Bokeh da 2 MP, mentre davanti c’è una fotocamera per i selfie da 20 MP.

Caratteristiche tecniche

Sistema operativo Android 10

Processore octa-core a 2,84 GHz

Batteria 4780 mAh

Ricarica wireless e rapida a 30 W

RAM 8 GB e memoria 128 GB

Bluetooth 5.1, NFC, GPS

Display Super AMOLED 6,67 pollici FHD+

4 fotocamere posteriori 108 + 13 + 2 + 2 MP

Fotocamera anteriore 20 MP

Samsung Galaxy S20 FE

Il Samsung Galaxy S20 FE ha una dotazione veramente soddisfacente, compatibile con gli appassionati di fotografia o di gaming mobile. Il device è equipaggiato con il bellissimo display Infinity-O da 6,5 pollici con risoluzione FHD+, in grado di supportare le videochiamate in streaming e i videogiochi più complessi. C’è una tripla fotocamera posteriore con ultragrandangolare e teleobiettivo, mentre davanti si trova una fotocamera anteriore per i selfie da 32 MP. Il processore octa-core a 2,73 GHz dispone di 6 GB di RAM e una memoria interna di 128 GB espandibile, con Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6 e supporto per le reti mobili 4.5G fino a 2 Gbps. La batteria da 4500 mAh è compatibile con la ricarica wireless e rapida fino a 15 W, con una lunga autonomia e supporto dei caricatori Qi.

Caratteristiche tecniche

Sistema operativo Android 10

Processore octa-core a 2,73 GHz

Batteria 4500 mAh

Ricarica wireless e rapida a 15 W

RAM 6 GB e memoria 128 GB

Bluetooth 5.0, NFC, GPS

Display Dynamic AMOLED 6,5 pollici FHD+

3 fotocamere posteriori 12 + 12 + 8 MP

Fotocamera anteriore 32 MP

I migliori smartphone con ricarica wireless sopra 600 euro

Con un budget più elevato al di sopra dei 600 euro la scelta è fra i top di gamma, con tantissimi nuovi modelli disponibili in grado di garantire prestazioni superiori. Ecco quali sono i migliori smartphone con ricarica wireless di fascia alta sul mercato.

iPhone 11

Dopo il lancio dell’ultimo modello l’iPhone 11 vanta un ottimo rapporto qualità-prezzo, con un costo decisamente più accessibile rispetto all’anno passato. Questo telefono di fascia alta presenta una batteria al litio da 3046 mAh, compatibile con la ricarica wireless e rapida a 18 W usando i caricabatterie Qi. Il device propone un display Liquid Retina HD da 6,1 pollici, il chipset A13 Bionic con 4 GB di RAM e memoria interna da 64 GB, con Bluetooth 5.0, tecnologia NFC e sistema operativo iOS 13. L’iPhone 11 è dotato di una doppia fotocamera posteriore con sensori da 12 MP, ultragrandangolare da 120 gradi e zoom digitale 5x, con fotocamera anteriore da 12 MP e registrazione video 4K fino a 60 fps.

Caratteristiche tecniche

Sistema operativo iOS 13

Processore esa-core a 2,65 GHz

Batteria 3046 mAh

Ricarica wireless e rapida a 18 W

RAM 4 GB e memoria 64 GB

Bluetooth 5.0, NFC, GPS

Display Liquid Retina HD 6,1 pollici

2 fotocamere posteriori 12 + 12 MP

Fotocamera anteriore 12 MP

iPhone 12

Il miglior smartphone con ricarica wireless per chi vuole un top di gamma assoluto è l’iPhone 12, la nuova generazione di telefoni Apple compatibili con le connessioni 5G. Il dispositivo presenta una batteria da 2775 mAh, compatibile con la ricarica wireless a 15 W utilizzando i nuovi caricabatterie MagSafe, altrimenti con un caricatore Qi la velocità si riduce fino a 7,5 W. L’iPhone 12 viene proposto con il sistema operativo iOS 14, il chipset A14 Bionic con 4 GB di RAM e memoria fino a 256 GB, con il display OLED Super Retina XDR da 6,1 pollici. Oltre alla doppia fotocamera posteriore con due sensori da 12 MP c’è una fotocamera frontale da 12 MP, con registrazione video HDR 4K, Face ID e Bluetooth 5.0.

Caratteristiche tecniche

Sistema operativo iOS 14

Processore esa-core a 2,1 GHz

Batteria 2775 mAh

Ricarica wireless 15 W con MagSafe

RAM 4 GB e memoria fino a 256 GB

Bluetooth 5.0, NFC, GPS

Display OLED Super Retina XDR 6,1 pollici

2 fotocamere posteriori 12 + 12 MP

Fotocamera anteriore 12 MP

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G

Il telefono più esclusivo disponibile al momento, in grado di competere con l’iPhone 12 Pro, è il Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, uno smartphone con ricarica wireless fino a 15 W e rapida fino a 45 W con batteria da 4500 mAh. Le prestazioni hardware e la connettività sono davvero notevoli, con il processore octa-core Exynos 990 a 2,73 GHz, 12 GB di RAM e memoria di 256 GB espandibile tramite microSD, Bluetooth 5.1, NFC, modulo Wi-Fi 6 e supporto per le reti 5G fino a 4,7 Gbps. Il display Dynamic AMOLED da 6,9 pollici ha una risoluzione QHD+, con lettore di impronte digitali sotto lo schermo e frequenza di aggiornamento a 120 Hz, 3 fotocamere posteriori con sensore principale da 108 MP, fotocamera anteriore da 10 MP e video in 8K.

Caratteristiche tecniche

Sistema operativo Android 10

Processore octa-core a 2,73 GHz

Batteria 4500 mAh

Ricarica wireless 15 W e rapida 45 W

RAM 12 GB e memoria fino a 256 GB

Bluetooth 5.1, NFC, GPS

Display Dynamic AMOLED 6,9 pollici QHD+

3 fotocamere posteriori 108 + 12 + 12 MP

Fotocamera anteriore 10 MP

